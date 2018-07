La Universidad de Alicante y Pablo Motos, Premios Solidarios ONCE Comunidad Valenciana 2018

El Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) de la Universidad de Alicante; el presentador y director de ‘El Hormiguero’, Pablo Motos; la Fundación Pequeño Deseo; Josefina Mora García; y MásOil, son los ganadores de los Premios Solidarios ONCE Comunidad Valenciana 2018. Estos premios son otorgados a aquellas personas, empresas, ONGs, entidades o instituciones y programas o trabajos de comunicación, que en opinión del jurado, se hayan destacado por hacer realidad o visualizar valores relacionados con la solidaridad, la inclusión social y la eliminación de la desigualdad o la minimización de sus consecuencias.

En este caso, ONCE reconoce a la Universidad de Alicante por su larga trayectoria trabajando por la inclusión de los estudiantes con dificultades a través del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) y de modo específico a los que tienen alguna discapacidad. Un Centro de referencia que de la mano de un equipo multidisciplinar ofrece su apoyo y asesoramiento a todo el colectivo universitario, no sólo a estudiantes con discapacidad, a través de sus programas de igualdad de oportunidades, asesoramiento psicológico, psicopedagógico y sexológico, acción social (ayudas de emergencia, alojamiento solidario, mediación social) y voluntariado.

Además de eliminar las barreras arquitectónicas, desde la Universidad de Alicante se ha hecho una especial apuesta por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para garantizar la accesibilidad de toda la comunidad universitaria. De hecho, dispone de un Aula Laboratorio de Tecnologías Accesibles. Se trata de un ejemplo de clase adaptada a las necesidades de todo el alumnado para experimentar y cambiar la docencia con el uso de tecnologías accesibles como pizarras digitales, sistemas de escucha asistida, conmutadores y ratones especiales para personas con movilidad reducida o magnificadores de pantalla para personas con baja visión, entre otros recursos.

Asimismo, a través del Proyecto ‘Plataformas educativas inclusivas y documentos electrónicos accesibles’, la UA ofrece contenidos accesibles adaptados a cualquier dispositivo como ordenadores, móviles o tecnologías de apoyo utilizadas por personas con algún tipo de déficit auditivo, visual, psíquico o motriz.

En este ámbito, el de las TICs, el técnico de accesibilidad del CAE, José María Fernández, con el apoyo de la Fundación Vodafone España, ha diseñado Ability Connect, una aplicación gratuita, tanto para Android como para Apple, adaptada a las necesidades de personas sordas y personas con baja visión o dislexia.

Esta apuesta por un campus inclusivo y el uso de las TICs para el aprendizaje universal queda patente en el hecho de que el CAE está siendo un modelo de referencia a nivel internacional, participando en diversos proyectos europeos para impulsar la discapacidad y la accesibilidad en Marruecos y Egipto, México, Chile, Argentina e Indonesia.

Por otro lado, la UA es una de las primeras universidades españolas con una Normativa de Adaptación Curricular que recoge, entre otros colectivos, los derechos de los estudiantes con diversidad y pretende fomentar la cultura de sensibilización e inclusión de toda la comunidad universitaria: personal docente e investigador, personal de administración y servicios y alumnado.

Título propio

Un total de 14 alumnos con discapacidad intelectual se acaban de graduar por la Universidad de Alicante en un Curso de Especialista en competencias laborales y personales en entornos de empleo con apoyo, que se ha impartido en el campus de San Vicente del Raspeig, Financiado por Fundación ONCE en colaboración con el Fondo social Europeo, FSE.

Jurado Premios Solidarios ONCE CV

El jurado de esta edición ha estado formado por Alberto Ibáñez, secretario Autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de Igualad de la Generalitat Valenciana; Mª Vicenta Mestre, rectora de la Universidad de Valencia; Noa de la Torre; presidenta de la Unió de Periodistes Valencians; Luis Vañó, presidente CERMI CV y presidente de la Plataforma del Tercer Sector CV; Gemma León, consejera general de la ONCE; José Manuel Pichel, delegado territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana, y Enrique Llin, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana.

Los premios serán entregados en una gala que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Valencia, el próximo día 21 de septiembre.