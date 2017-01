La Universidad de Alicante celebra Santo Tomás de Aquino con la investidura de María Blasco como doctora Honoris Causa

La Universidad de Alicante celebra el próximo viernes, día 27 de enero, la Festividad de Santo Tomás de Aquino con la investidura de la bióloga María Blasco como Doctora Honoris Causa. Se tratará de la undécima mujer que se incorpore al ilustre claustro de Honoris de la institución académica en 37 años de existencia.

El acto se iniciará con la ceremonia de investidura para, a continuación, procederse al libramiento de los Premios Extraordinarios de grado, master y doctorado, así como los Premios Nacionales correspondientes al curso 2011-12.

La ceremonia tendrá lugar a las 12:00 horas en el Paraninfo y estará presidida por el rector. La vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento, Amparo Navarro, será la encargada de pronunciar la laudatio mediante la que se solicita la concesión del “supremo grado de Doctora Honoris Causa”.

El acto podrá seguirse en directo a través de internet.

Una fructífera carrera investigadora

María Antonia Blasco Marhuenda es en la actualidad la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas donde además, es la jefa del Grupo de Telómeros y Telomerasa.

Nacida en Alicante en 1965, realizó su tesis doctoral sobre las polimerasas de ADN virales en el Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (CSIC-UAM; Madrid), bajo la supervisión de Margarita Salas, doctorándose en Bioquímica y Biología Molecular en 1993 por la Universidad Autónoma de Madrid. Ese mismo año se incorporó en calidad de Becaria Posdoctoral al laboratorio de Carol W. Greider (quien en 2009 recibiría el Premio Nobel de Medicina o Fisiología) en Cold Spring Harbor Laboratory (Cold Spring Harbor, Nueva York, EE.UU.).

Regresó a España en 1997 para establecerse como Jefa de Grupo en el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC; Madrid). En 2003 se trasladó al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO, Madrid) como Jefa del Grupo de Telómeros y Telomerasa y Directora del Programa de Oncología Molecular. Maria A. Ejerció la Vicedirección de Investigación Básica de dicho centro desde 2005 hasta junio de 2011, fecha en la que asumió su actual cargo de Directora del CNIO.

Las investigaciones pioneras de Maria A. Blasco han establecido la función fundamental que los telómeros y la telomerasa desempeñan en los procesos de cáncer y envejecimiento. Dicha investigación ha proporcionado la prueba de principio de que el acortamiento telomérico con la edad debido a la deficiencia en la enzima telomerasa del organismo adulto es una de las principales rutas moleculares que conducen al envejecimiento y a las patologías asociadas a la edad, instaurando la longitud telomérica y la actividad telomerasa como una de las marcas moleculares del envejecimiento. Sus hallazgos demostraron que la reactivación de la telomerasa es suficiente para retrasar el envejecimiento y enfermedades asociadas a este y para aumentar la longevidad. Hasta la fecha (noviembre 2016) ha contribuido 243 articulos, que totalizan 22931 (media de 104 citaciones por articulo). Su índice-h es de 76. Su labor investigadora se ha traducido también en varias patentes internacionales, y en la creación de una compañía biotecnológica spin-off del CNIO, Life Length SL, que opera en más de 30 países proporcionando análisis de longitud telomérica para uso biomédico.

Ha sido reconocida con diversos galardones y distinciones. Ha recibido el Josef Steiner Cancer Research Award (Suiza), la Medalla de Oro de EMBO, el European Körber Science Award (Alemania), el Premio “Carmen y Severo Ochoa” en Biología Molecular, el Premio Rey Jaime I de Investigación Básica, el premio “Alberto Sols” a la mejor labor investigadora en las Ciencias de la Salud, el Premio Fundación Lilly de Investigación Preclínica 2010 y el Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal 2010 de Investigación en Biología. Maria A. Blasco es miembro electo de EMBO, en cuyo Consejo sirvió de 2008 a 2011, y de la Academia Europea, y Académica Correspondiente de la Real Academia Española de Farmacia. Fue nombrada Doctora Honoris Causa de la Universidad Carlos III de Madrid en 2014.

Actualmente pertenece a varios consejos asesores, nacionales e internacionales. Entre ellos, Comité Científico de Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) Joint Undertaking (Union Europea), Consejo Científico Externo del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante-ISABIAL, Consejo Científico Asesor del Instituto de Neurociencias-IN, Consejo Científico Asesor de Institut Universitaire du Cancer de Toulouse-IUCT (Toulouse, Francia), Consejo Científico Asesor de Max Plank Institute for Biology of Ageing (Colonia, Alemania), Consejo Científico Asesor de Vall d’Hebron Institut de Reserca-VHIR (Barcelona), Consejo Científico Asesor de la Fundación Príncipes de Girona, Consejo Científico Asesor de Champalimaud Foundation (Lisboa, Portugal), Consejo Científico de AXA Research Fund (París, Francia). Ha pertenecido también al Patronato del Centro Nacional de Investigaciones en Envejecimiento (CNIE) y al Consejo de Gobierno de European Academy of Cancer Sciences.