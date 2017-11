La UMH organitza la primera sessió del cinefòrum “A Revolutionary love / Un amor revolucionari”

La Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha organitzat el cinefòrum A REVOLUTIONARY LOVE/UN AMOR REVOLUCIONARI, que tindrà lloc cada tercer dimarts de cada mes als 4 campus de la UMH, en horari de 18:00 a 20:30 hores. Aquest cinefòrum té la intenció de convertir-se en un punt de trobada per a l’alumnat, el professorat, tot el personal de la UMH i persones interessades en general que vulguen traspassar les fronteres de l’amor romàntic, conèixer i comprendre la diversitat des d’altres visions i perspectives. La primera sessió se celebrarà este dimarts, 21 de novembre.

El cinefòrum forma part d’un projecte que la UMH ha signat amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Les pel·lícules que es projectaran als 4 campus demà dimarts, 21 de novembre, són les següents: Cuestión de actitud, de Panos Koutras, al campus d’Elx; Fatima, de Philippe Faucon, al campus d’Oriola-seu Saleses i Papusza, de Joanna Kos-Krauze, al campus d’Altea. Per un altre costat, el proper dimecres, 22 de novembre, es projectarà al campus de Sant Joan d’Alacant XXY, de Lucía Puenzo.

Durant les sessions, hi haurà una presentació de la pel·lícula i un col·loqui posterior a cada campus, a càrrec de professorat, alumnat o personal d’administració i serveis (PAS). El coordinador d’aquesta activitat és el professor del Departament de Ciències Socials i Humanes de la UMH, integrant del CIEG i director del màster d’Antropologia Social Pràctica de la Universitat, Jordi Ferrús Batiste.

En la pel·lícula Cuestión de actitud, Dany i el seu germà Odysseas, de 16 i 18 anys, emprenen la ruta d’Atenes a Tessalònica per a buscar el seu pare, un home grec que mai han vist. Albanesos per part de mare, els xics són estrangers al seu propi país i esperen que el seu pare els reconega per obtenir la nacionalitat grega. A més, Dany i Ody es van fer la promesa de participar en un concurs de cant popular que podria canviar la seua vida. Aquest viatge posarà a prova la força del vincle que els uneix, el seu costat infantil i el gust per les cançons italianes.

D’altra banda, XXY és una singular adolescent de quinze anys que amaga un secret. Poc després del seu naixement, els seus pares, Kraken (Ricardo Darín) i Suli van decidir deixar Buenos Aires per viure, aïllats del món, en una cabanya de fusta a la vora del mar. El que pretenien era que la seua filla cresquera lliure de qualsevol tipus de prejudicis, protegida i feliç, fins que arribara el moment de decidir quin camí havia de seguir.

Fatima és una musulmana immigrant d’origen àrab que és mare de dues filles: Souad, una adolescent rebel de 15 anys, i Nesrine, una jove de 18 anys que està començant la universitat i vol ser metgessa. Així mateix, Papusza relata la vida de Bronislawa Wajs, àlies Papusza, primera poetessa gitana que va rebre el reconeixement de veure la seva obra publicada a Polònia. Repudiada per la seua pròpia comunitat, que la va acusar d'haver traït els secrets del seu poble, Papusza va viure immersa en la pobresa i l'abnegació, torturada per la culpabilitat fins a la seua mort el 1987.

Aquestes sessions se celebraran a la sala de graus de l’edifici Torreblanca del campus d’Elx, a la sala de graus de l’edifici Francisco Javier Balmis del campus de Sant Joan d’Alacant, a la sala 2.4 de l’edifici Casa del Paso del campus d’Oriola i a l’aula 1.1 de l’edifici Albir del campus d’Altea.