La UMH celebrará el 4 de octubre la apertura oficial del curso académico 2018/2019

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche inaugurará el 4 de octubre el curso académico 2018/2019. Durante la ceremonia, la UMH investirá como Doctora Honoris Causa a la ingeniera de Telecomunicaciones Nuria Oliver. El acto tendrá lugar a las 12:00 horas en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche de la UMH. El padrino de la nueva Doctora Honoris Causa será el profesor del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UMH Federico Botella Beviá.

Nuria Oliver es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora con honores por el Massachusetts Institute of Technology. Actualmente, es la primera directora de investigación en Data Science en Vodafone, Ltd.

Su investigación se centra en el modelado computacional del comportamiento humano, a partir de datos que usa técnicas de inteligencia artificial, y en el desarrollo de interfaces de usuario inteligentes. Asimismo, ha realizado el trabajo fundacional del desarrollo de modelos probabilísticos del comportamiento humano tanto a nivel individual (reconocimiento de expresiones faciales, de gestos, de maniobras de la conducción) como de interacciones humanas a partir de variedad de fuentes de datos: cámaras, micrófonos, sensores en coches, wearables, sensores en los móviles, Big Data capturado por la red de telefonía móvil. Además, es co-inventora de 40 patentes en las áreas del modelado del comportamiento humano, la inteligencia artificial, las interfaces inteligentes, la informática persuasiva y el análisis de datos.

A lo largo de su carrera, ha recibido diversos premios tanto a nivel nacional como internacional, entre los que destaca el Young Innovator Award y el Rising Talent del Women’s Forum for the Economy and Society, al ser la primera española en obtenerlos. También, ha publicado más de 150 artículos en congresos y revistas mundiales, algunos de ellos con reconocimientos.