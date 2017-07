La UA reúne a especialistas multidisciplinares para diagnosticar y erradicar el acoso escolar, el acoso moral en el trabajo y la violencia de género

El próximo lunes 17 de julio, dará comienzo en el Campus de la Universidad de Alicante el curso “Acoso moral. Maltrato y violencia de género. Instrumentos para su diagnóstico y erradicación” que analizará en profundidad, durante tres jornadas, el acoso escolar (bullying), el acoso moral en el lugar de trabajo (mobbing) y la violencia de género, con un enfoque multidisciplinario en el que convergen la Psicología Social, Forense, y Sanitaria; el Derecho; la Lingüística Forense; la Criminología; la Educación y el Trabajo Social, con el objetivo de aportar estrategias innovadoras para la prevención temprana, el diagnóstico y la erradicación de estas lacras psicosociales del siglo XXI.

Con dirección de Victoria Guillén, lingüista forense y profesora de la UA, el encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio Germán Bernácer del Campus y dedicará la jornada del lunes 17 de julio al Acoso Escolar –Bulling, en la que analizará el comportamiento agresivo en menores; el perfil del agresor y la violencia psicosocial en las aulas.

El Mobbing o acoso moral en el trabajo, protagonizará la segunda jornada, el martes 18 de julio, con ponencias que tratarán las consecuencias psicológicas de las víctimas, el Derecho ante el acoso moral, o cómo demostrar la oblicuidad del acto lingüístico ante los tribunales.

La última jornada, el miércoles 19, estará dedicada a la violencia de género, en la que los especialistas abordarán la perspectiva de la Psicología Social; el machismo, los micromachismos, el acoso y la violencia de baja intensidad; el psicópata integrado en los procesos de violencia de género y el perfil psicolingüístico del maltratador varón; la violencia de género juvenil, o el análisis criminológico de este problema en España.

El encuentro finalizará con la Lectura dramatizada de un fragmento de su obra de teatro inédita en España: El exilio es mi hogar. Un cuento de hadas con inmigrantes (Exile Is My Home. An Immigrant Fairy Tale), a caro de Domnica Radulescu (miércoles 19 a las 20:15 horas) con traducción de Catalina Iliescu y dirección de Victoria Guillén.

Programa completo