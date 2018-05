La UA presenta la XVII edición de los Cursos de Verano Rafael Altamira

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

La Universidad de Alicante ha presentado esta mañana los Cursos de Verano Rafael Altamira con una oferta de 46 cursos (dos de ellos dobles) marcados por un estrecho vínculo con el mundo profesional y de carácter eminentemente práctico. El vicerrector de Cultura, Deporte y Lenguas de la UA, Carles Cortés, ha dado a conocer las líneas prioritarias de los cursos en esta edición 2018, entre las que ha destacado la transversalidad de las nuevas tecnologías y la dimensión humanista e internacional, y ha querido hacer hincapié en la importancia de la colaboración institucional con el CEFIRE, con el Colegio Oficial de Abogados de Alicante y el Cuerpo Nacional de Policía. “Para la UA es una prioridad seguir co-organizando cursos con nuestros colaboradores veteranos ICALI y CNP”, ha asegurado Cortés. Concretamente se llevarán a cabo dos cursos con el CNP en el Campus (“Delitos de Odio: causas prevención y resolución de conflictos” e “Intervención en incidentes críticos en casos de secuestros, atracos y suicidios”); y un dos cursos con el ICALI en el Campus (“Derecho de daños: cuestiones actuales”) y en la Sede de Dénia (“Proceso penal. Cuestiones actuales”). Como novedad este año se oferta por primera vez un curso en colaboración con el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert (“Cambio constitucional: entre el Estado Social y Autonómico y el Capitalismo Financiero). Este curso se impartirá en las instalaciones del Gil Albert.

Del mismo modo, el vicerrector ha destacado la colaboración de 40 entidades públicas y privadas en el desarrollo de los cursos, desde universidades europeas y americanas, a departamentos y cátedras universitarias, colegios profesionales, escuelas de negocios, pequeñas y medianas empresas, sindicatos, ayuntamientos y fundaciones, además de una veintena de patrocinadores. Cortés ha detallado el balance de la pasada edición y lo ha calificado de “muy satisfactorio”. El pasado año, los cursos contaron con 1500 participantes que puntuaron el contenido ofertado con un 8.8 sobre 10 y con un grado de satisfacción de 8.9 sobre 10, según las encuestas realizadas.

El vicerrector ha estado acompañado en la presentación por el director de la Sede Ciudad de Alicante, Jorge Olcina; el nuevo coordinador técnico de los cursos Hèctor Rubio; Eva Valero, directora del Secretariado de Sedes de la UA; Fernando Candela, decano del Colegio Oficial de Abogados del Alicante (ICALI); y Antonio Sogorb, comisario jefe provincial de operaciones del CNP.

La propuesta de este año incluye un total de 46 cursos de muy diversas disciplinas, 18 se desarrollarán en el Campus y 28 cursos más en las Sedes Universitarias de la UA y municipios colaboradores de Benissa, Biar, Cocentaina, Crevillent, Dénia, Elda, L’Alcúdia, La Nucia, Petrer, Torrevieja y Villena, fruto de la labor coordinada por la directora de Sedes, Eva Valero, los coordinadores académicos de las mismas y los respectivos ayuntamientos. El coordinador técnico de los cursos, Hèctor Rubio, ha explicado que la oferta de este año está marcada por el estrecho vínculo con el mundo profesional con ofertas formativas orientadas a perfiles diversificados (desde arqueólogos a especialistas en Deep Learning y Big Data; comunicadores de cultura y artes, músicos y especialistas en industria musical, profesionales de innovación turística y desarrollo local, geógrafos, profesionales y cuidadores familiares, arquitectos, especialistas en migraciones y derechos humanos, innovadores educativos o investigadores de la memoria democrática); por la diversidad temática (arquitectura, arte, ciencias de la salud, ciencias experimentales, cultura, derecho, economía, educación, informática, etc.) y de enfoques (novedad legislativa, género e igualdad, innovación pedagógica, desarrollo sostenible, delitos de odio, entre otros).

Los Cursos de Verano incluyen un año más tres cursos internacionales de gran interés y que se impartirán íntegramente en inglés, en colaboración con prestigiosas universidades europeas y americanas: “Understandig Dementia” con la University of the West of Scotland; “Summer Business Program”, con la University of Missouri-Columbia; y “Imnersion to Healthcare Improvement Science” con las Universidades West of Scotland; Waterford Insitute of Technology (Irlanda); Laurea Universtiy (Finlandia) y Wolverhampton University (Reino Unido).

Matrícula y programa completo: https://web.ua.es/estiu o https://web.ua.es/verano