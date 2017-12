La nueva ejecutiva de l'Alacantí arranca motores con els Premis Compromis

El equipo de Compromís l'Alacantí se reunió el pasado día 12 de diciembre para distribuir los cargos y marcar los Planes de trabajo de las diferentes secretarías que ya empezaron a trabajar con ganas y con ilusión.

La nueva ejecutiva está compuesta por miembros de diferentes colectivos locales y de las diferentes sensibilidades de Compromís. Al portavoz comarcal, Benja Soler, lo acompaña una ejecutiva organizada por diferentes áreas de trabajo formada por: Alfred Botella (Secretario de Organización), Maribel Morera(Secretaría de Finanzas),Robert Vilaplana (Secretario de política Institucional), Pedro *Pombero (Sercetª. Sectoriales), Alícia Climent( Secretª de Comunicación), Pedro Sánchez (Secretoª de Formación), Albert Caturla ( Secretoª de Campañas), Alba Lledó ( Secretoª de Jóvenes), y seis vocales Conxi Martinez, Isabel Pastor, Rodolfo Coloma, Cynthia Alaves, Jaume Fornés, y Paco Lozano.

En esta reunión la ejecutiva empezó a proyectar su primer acto que será los Premios Compromís 2017, y se celebrará el cercano 26 de enero a las 20:00 en la Biblioteca de El Campello.

Estos premios, que se otorgan anualmente, y en ellos se reconoce las personas o entidades que en su actividad cívica o profesional se hayan distinguido, desde los diferentes ámbitos, por su tarea en la conservación y difusión de nuestra identidad como pueblo y como país; en el desarrollo y normalización sociocultural de todos los ámbitos: las artes, las ciencias y las letras; en la normalización lingüística; en la estructuración social de nuestra gente y nuestro país desde los principios democráticos y el reconocimiento de la pluralidad; en la garantía de los derechos de los pueblos, las minorías, los sectores menos favorecidos y los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos; en la construcción de un futuro basado en los principios de un desarrollo sostenible de la economía y la sociedad, respetuosa y equilibrada con el entorno natural; y en la defensa de intereses económicos y sociales valencianos.

El nuevo portavoz comarcal, Benja Soler, ha remarcado que “Comenzamos un nuevo camino lleno de retos muy importantes pero también ilusionantes y esta ejecutiva se dejará la piel para consolidar Compromís con ganas, determinación y mucho trabajo”.

La nova executiva de l’Alacantí arranca motors amb els premis Compromís

L’equip de Compromís l’Alacantí es va reunir el passat día 12 de desembre per a distribuir els càrrecs i marcar els Plans de treball de les diferents secretaries que ja començaren a treballar amb ganes i amb il·lusió.

La nova executiva està composta per membres de diferents col•lectius locals i de les diferents sensibilitats de Compromís. Al portaveu comarcal, Benja Soler, l’acompanya una executiva organitzada per diferents àrees de treball formada per: Alfred Botella (Secretari d’Organització), Maribel Morera(Secretaria de Finances),Robert Vilaplana (Secretari de política Institucional), Pedro Pombero ( Sercetª. Sectorials), Alícia Climent( Secretª de Comunicació), Pedro Sánchez (Secretª de Formació), Albert Caturla ( Secretª de Campanyes), Alba Lledó ( Secretª de Joves), i sis vocals Conxi Martinez, Isabel Pastor, Rodolfo Coloma, Cynthia Alaves, Jaume Fornés, i Paco Lozano.

En aquesta reunió l’executiva va començar a projectar el seu primer acte que serà els Premis Compromís 2017, i es celebrarà el proper 26 de gener a les 20:00 en la Biblioteca d’El Campello.

Estos premis, que s'atorguen anualment, i en ells es reconeix les persones o entitats que en la seua activitat cívica o professional s'hagen distingit, des dels diferents àmbits, per la seua tasca en la conservació i difusió de la nostra identitat com a poble i com a país; en el desenrotllament i normalització sociocultural de tots els àmbits: les arts, les ciències i les lletres; en la normalització lingüística; en l'estructuració social de la nostra gent i el nostre país des dels principis democràtics i el reconeixement de la pluralitat; en la garantia dels drets dels pobles, les minories, els sectors menys afavorits i els drets individuals i col·lectius dels ciutadans; en la construcció d'un futur basat en els principis d'un desenrotllament sostenible de l'economia i la societat, respectuosa i equilibrada amb l'entorn natural; i en la defensa d'interessos econòmics i socials valencians.

El nou portaveu comarcal, Benja Soler, ha remarcat que “Encetem un nou camí ple de reptes molt importants però també il·lusionants i esta executiva es deixarà la pell per consolidar Compromís amb ganes, determinació i molt de treball”.