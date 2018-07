Jóvenes músicos de toda la comarca se unen en Sant Joan d’Alacant a través de la actividad “Sona l’Alacantí”

El pasado fin de semana, gracias al apoyo de la FSMCV, y este año del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, se ha puesto en marcha una nueva Actividad Comarcal organizada por la Sociedad Musical “La Paz” renovada y adaptada a los tiempos que nos toca vivir, donde el trabajo grupal y cooperativo es el eje central del proceso educativo.

Sant Joan d’Alacant ha sido pueblo anfitrión de esta nueva Actividad Comarcal en su primera edición denominada “Sona l’Alacantí”. En esta actividad, el alumnado de entre 9 y 13 años de todas las sociedades musicales de la comarca se han dado cita en la casa de cultura para realizar un concierto conjunto.

Esta actividad se ha complementado con dos charlas-talleres. Durante el sábado, el presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, Pedro Rodríguez, impartió una conferencia antes del ensayo con la totalidad del alumnado dirigido por Rubén Jordán, director de la Banda Elemental de la Escuela “Maestro Climent” de la Sociedad Musical “La Paz”.

El domingo tuvo lugar un taller de mindfulness impartido por Antonio Mañas y el concierto de la Banda Infantil Comarcal.

“El planteamiento general en este tipo de actividades suele ser montar una concentración de ensayos intensa con el objetivo de resolver un concierto. Sin embargo, ese no es el eje central de esta nueva actividad comarcal. El interés no radica en el resultado final, sino que el objetivo fundamental es el proceso. De esta manera no es tan interesante si las partituras están más o menos estudiadas, sino el trabajo conjunto que hemos realizado estos dos días para llegar a este momento.”

Y todo esto gracias a las 12 Sociedades Musicales que han apostado por el nuevo Proyecto "Sona L'Alacantí":

U.M. de Aigües, “La Esperanza” de Sant Vicent del Raspeig, U.M. “Ciudad de Asís”, S.D.C. “Carolinas”, “L'Harmonía” Societat Musical d’Alacant, “L'Amistad” de Villafranqueza, U.M. de Busot, “L'Aliança” de La Torre de les Maçanes, “L'Aliança” de Mutxamel, “El Trabajo” de Xixona, “L'Avanç” de El Campello y la S.M. “La Paz” de Sant Joan d’Alacant.