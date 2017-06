El lunes 12 de junio la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante abre el plazo de preinscripción

La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante abre el periodo de Preinscripción al curso 2017-18 el lunes día 12 de junio de 2017. Hasta el viernes 16 las personas interesadas pueden realizar la entrega de la preinscripción de forma presencial en la Secretaría del Aulario III del campus de San Vicente del Raspeig y, este año y como novedad, vía on line.

El programa académico de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante para el próximo curso académico 2017-18 tendrá un total de 181 asignaturas agrupadas en torno a cinco áreas de conocimiento, entre las que las Humanidades suman el 40% del total. La elección de asignaturas que lleven a cabo los alumnos en esta primera fase será la que ayudará a definir el Programa Académico de la UPUA del próximo curso, según el interés mostrado por las distintas materias. Así lo ha aclarado Concepción Bru Ronda, directora de la UPUA. Bru ha adelantado otra de las novedades que habrá este próximo curso en la UPUA, y es la puesta en marcha del Programa Integrado Senior en Humanidades, donde el alumnado de la UPUA compartirá aulas con los estudiantes de los grados. La matrícula para este programa aún no se ha convocado.

A los 1.390 estudiantes de la UPUA inscritos durante este curso actual 2016/2017 ya se les ha enviado durante esta semana, por correo postal, la preinscripción para el curso siguiente. Ellos, junto a las casi 200 que se han interesado, ya disponen de la información para la preinscripción.

EFOS 2017 y XV Encuentro de programas universitarios para personas mayores

Coincidiendo en el mismo periodo de tiempo de la preinscripción, desde el lunes 12 y hasta el 16 de junio, la Universidad de Alicante ostenta la presidencia de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores y participa en el XV Encuentro de programas universitarios para personas mayores. En el encuentro, a celebrar en Santiago de Compostela, el alumnado de la UPUA va a presentar pósteres y comunicaciones fruto de las investigaciones. Estos materiales ya se adelantaron en la pasada edición de Gerontológica 2017, celebrada en la UA el pasado 24 de mayo.

Los pósteres confeccionados por los estudiantes de la UPUA son “Intervención desde la responsabilidad social de alumnos del diploma senior UPUA en el programa del absentismo escolar (APAE)”, “Incubadora de valores. La recogida solidaria de alimentos como acción social entre el alumnado del Diploma Senior UA”, “Voluntariado para la promoción de la actividad físico cultural en las personas mayores”, “Club EUCONET. TIC’S para un envejecimiento activo y solidario”, “Solidaridad intergeneracional y responsabilidad social en envejecimiento activo: canciones para activar la memoria y el cuerpo”, “Los mayores también contamos: mayores y medios ¿una asignatura pendiente?”, e “Integración cultural y aprendizaje colaborativo: conversaciones en diversas lenguas”.

Estos pósteres se están presentando también en la Reunión Internacional EFOS 2017. Red Educativa Senior. Reunión del Proyecto EDUSENNET y Conferencia general en la Universidad Tecnológica CHEMNITZ, Alemania. Concepción Bru participa en EFOS 2017 desde ayer día 8 y hasta mañana 10 de junio. Allí, nueve universidades europeas se reúnen para exponer resultados de los estudios y análisis realizados en el marco del proyecto Red Educativa Senior, EDUSENNET. Bajo el lema "Education for the Elderly and together with young people in Europ se dan cita con el objetivo de compartir experiencias en Innovación educativa, buenas prácticas, la realidad de la formación universitaria para mayores (+55) en Europa y futuras demandas de la población mayor que serán analizadas en este marco europeo de colaboración propiciado por la UE en el ámbito de las convocatorias ERASMUS+ y determinante para los desarrollos estratégicos de las políticas europeas en envejecimiento y formación permanente. La UA aportará sus valiosas experiencias e investigaciones en este campo por medio de la UPUA y lleva los pósteres presentados en Gerontológica.

Concepción Bru señala cómo “les ha llamado mucho la atención en positivo el impacto que tienen el Programa de mayores y medios de comunicación, el Programa APAE y la Ayuda a la Presentación del absentismo escolar”.