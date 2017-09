El investigador de la Universidad de Alicante, Francisco Mojica, gana el premio Plus Alliance a la Innovación

El microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francisco Mojica, ha sido galardonado en Londres con el Premio Plus Alliance a la Innovación Global por la investigación pionera que llevó al desarrollo de la técnica de edición genética CRISPR-Cas9.

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

La Alianza PLuS es una colaboración internacional de las universidades King's College London (Reino Unido), la Estatal de Arizona (Estados Unidos) y de Nueva Gales del Sur (Australia) que han reconocido con este premio la labor de Mojica como uno de los avances más significativos en las ciencias de la vida.

"Los descubrimientos del doctor Mojica apuntalan la aclamada tecnología de edición genética que en tiempos recientes ha sido ligada a una aceleración de la cura de enfermedades como Huntington y la esclerosis lateral amiotrófica", afirmaron los responsables del premio durante la ceremonia celebrada ayer en la capital británica, en el marco del congreso "Times Higher Education World Academic Summit".

El jurado reconoce que en el mismo campo se han producido avances de la mano de "brillantes científicos como Jennifer Doudna, Emmanuelle Charpentier y Feng Zhang. “Las bases de esta técnica de edición genética fueron puestas gracias a Francisco Mojica en España y su fundamental investigación sobre las bacterias", añadieron.

El profesor Mojica aseguró durante su intervención que "me enamoré de CRISPR en los años 90 como estudiante de doctorado, cuando era sólo una curiosidad en el genoma de un microorganismo extraño. Desde entonces, he seguido desarrollando mi pasión que ha conducido a grandes descubrimientos y maravillosas colaboraciones. Para el investigador "ser reconocido por la Plus Alliance significa el reconocimiento de la comunidad científica y es un gran honor", añadió.

Mojica es el autor de la revolucionaria técnica de edición genética CRISPR/Cas 9, capaz de cortar y pegar secuencias de ADN de manera eficaz y barata. Esta técnica es utilizada por grupos científicos de todo el mundo para desarrollar aplicaciones concretas en la lucha contra enfermedades de origen genético, desde el cáncer hasta la distrofia muscular.

Este es el quinto premio de relevancia científica que suma el investigador en un año, entre ellos la más prestigiosa distinción que se concede en Estados Unidos en el campo de la Medicina, el Premio Albany, y lo logra un mes antes de fallarse los premios Nobel, a los que aspira en la categoría de Medicina y Química.

PLuS Alliance

PLUS Alliance combina los puntos fuertes de tres universidades líderes en tres continentes: la Universidad Estatal de Arizona, el King's College de Londres y la UNSW Sydney, para resolver los desafíos globales en torno a la salud, la justicia social, la sostenibilidad y la tecnología y la innovación.

PLuS Alliance premia anualmente con 50.000 dólares para destacar la innovación en investigación e innovación en la educación que: aborda un problema de importancia mundial; tiene un impacto directo y positivo; y ayuda o tiene el potencial de ayudar a las comunidades en todo el mundo.

Anuncio ganadores del premio PLuS Alliance 2017 (PDF)