El Hospital de Sant Joan recibe las placas de los Premios BiC

Los Servicios de Neumología del Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant y de Oncología Médica (servicio supradepartamental de los Hospitales de Sant Joan y Marina Baixa de Villajoyosa) han recibido las placas acreditativas de los Premios Best in Class (BiC) a los mejores servicios de estas especialidades a nivel nacional por la calidad de su atención al paciente. Estos dos equipos de profesionales lograron alzarse, el pasado mes de noviembre, con estos galardones nacionales, siendo el cuarto año consecutivo en el que Oncología Médica obtenía tal reconocimiento y la primera vez que esto ocurría en la historia de los Premios Best in Class. Asimismo, el Servicio de Neumología obtenía su cuarta distinción, después de haberla logrado en los años 2009, 2012 y 2014.

El equipo de Neumología junto a la gerente y la directora médica El equipo de Neumología junto a la gerente y la directora médica

En la XI edición de estos galardones se registraron un total de 850 candidaturas de centros sanitarios de toda España. Estos premios tienen como objetivo reconocer públicamente a los mejores servicios y unidades del territorio nacional, tanto públicos como privados, que buscan la excelencia en la atención que prestan a sus pacientes. Así, diferentes miembros de la organización de los Premios BiC, Miguel Ángel García Sánchez, gerente de Hospitales y Market Access de Merck, y Carlos Giménez Crousielles, comisionado de los Premios BIC, han visitado el centro alicantino para hacer entrega de estas distinciones a los responsables de los Servicios de Oncología Médica y Neumología, Nieves Díaz y Eusebi Chiner, así como a los profesionales sanitarios que componen dichos equipos. Todos han sido recibidos por la gerente de Sant Joan, Beatriz Massa, quien, acompañada por la directora médica del centro, Carmen Calzado, les ha agradecido el esfuerzo que realizan, tanto médicos como enfermeros, para llegar al nivel de calidad que les ha hecho merecedores de estos galardones, al tiempo que les ha animado a seguir trabajando en la misma línea.