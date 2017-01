El Hospital de Sant Joan es el primero de Alicante en incorporar un robot que desinfecta con luz ultravioleta

El Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant es el primer centro hospitalario público de la provincia de Alicante en utilizar la última tecnología de desinfección hospitalaria, un robot de la empresa norteamericana Xenex Disinfection Services, que ha adquirido Clece, la empresa encargada del servicio de limpieza del centro.

Este innovador robot destruye en pocos minutos microorganismos como bacterias, virus y hongos, causantes de enfermedades nosocomiales y de procesos infecciosos severos, gracias a la utilización de la luz ultravioleta, generada mediante lámparas de gas Xenón. Se trata de un sistema que ha sido utilizado en algunos hospitales de Estados Unidos para la desinfección de habitaciones de pacientes con ébola.

“ Esta tecnología se está aplicando en las zonas d e alta asepsia, como son los Paritorios, los quirófanos de Oftalmología, los quirófanos centrales y UCI, de manera complementaria a las técnicas habituales de limpieza de superficies, que son de carácter manual. Cabe destacar que éstas últimas son suficientes para la protección de la salud de usuarios y profesionales del centro hospitalario, pero innovaciones como ésta aportan un extra de calidad en la desinfección de las superficies y del aire”, subraya el enfermero Ramón Pastor, supervisor de Partos, una de las zonas donde se ha puesto en marcha este nuevo sistema.

La luz ultravioleta generada mediante lámparas de gas Xenón pasa a través de las paredes celulares de los microorganismos que pueden causar infección o enfermedad, generando unos daños que imposibilitan su multiplicación.

Una vez que el robot se pone en funcionamiento nadie está presente, porque los rayos serían dañinos para las personas, pues alcanza una intensidad miles de veces más alta que la luz solar. No obstante, si alguien intentara entrar mientras está funcionando, el aparato se apaga solo por medio de un mecanismo de seguridad. Además, la luz ultravioleta no atraviesa ninguna superficie sólida. Cabe destacar que la tecnología de desinfección empleada por el robot es verde, por lo que no usa productos químicos.

Por último, se espera la incorporación de esta tecnología de desinfección a otros hospitales de la provincia.