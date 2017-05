El cortometraje un alumno de la Universidad de Alicante seleccionado en uno de los festivales más reconocidos de EE.UU.

La vida de Ben cambia cuando adquiere un Mustang del 68 de un vendedor local de Los Ángeles. Esta es la sinopsis de “The Stunt Manual” ─Manual del especialista─ un cortometraje de 9 minutos de animación dirigido por Benjamín Fernández, apodado como Ben, mientras estudiaba Publicidad y Relaciones Públicas (RR.PP) en la Universidad de Alicante.

Ben ha contado con el apoyo del cineasta Adán Aliaga que, tras ver su trabajo decidió producirlo a través de Jaibo Films. Ahora ha sido seleccionado para participar en la sección oficial del 43 Festival Internacional de Cine de Seattle, uno de los festivales más reconocidos de Estados Unidos que califica para los Oscar.

“The Stunt Manual es una gran secuencia de acción ambientada en Los Ángeles de los años 70 en la que un joven, al cual interpreto, sale con su Mustang y misteriosamente comienza a ser perseguido por la policía. La persecución va cobrando intensidad hasta que finalmente tiene su resolución de una forma que no puedo desvelar, pues se perdería toda la gracia del corto”, explica el joven cineasta mientras ríe.

Respecto al proceso de creación, Ben Fernández, asegura que “lo cierto es que la combinación de mis estudios de Publicidad y RR.PP en la UA con la realización del corto no fue difícil”. “Siempre sacaba algunos ratos para dedicarlo a su realización y me ayudaron las asignaturas de la carrera relacionadas con la técnica audiovisual y el diseño gráfico”, añade.

Ben Fernández, nacido en 1993 en Sant Joan, no podía imaginarse el éxito cuando preparaba su cortometraje. “Que reconozcan el potencial de mi corto en Seattle me anima mucho a seguir con proyectos cinematográficos. Además de ese, ya ha sido seleccionado en otros nacionales e internacionales lo cual también me da esperanzas de que lo que hago puede gustar al mundo”.

El egresado de la Universidad de Alicante, apasionado de las películas de los años 80 y 90 y seguidor de los directores John Carpenter o Steven Spielberg, cree que su trabajo tiene influencia de todo el cine que ha visto y admira. “La gente que ha visto el corto se queda sorprendida sobre todo por la técnica: imágenes tratadas como un collage”, explica.

Además de Seattle, “The Stunt Manual” ha pasado ya por otros festivales en Bosnia, Carolina del Norte, Francia, Portugal, Málaga, Vitoria o Valladolid, así como por el Festival de Cine de Alicante.