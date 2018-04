El concierto de “Los Toreros Muertos” queda aplazado por motivos de salud del cantante Pablo Carbonell

El concierto previsto para el sábado 14 de Abril de Los Toreros Muertos en La Llotja de Elche queda aplazados al próximo 6 de octubre, 21:30 h., por motivos de salud del cantante Pablo Carbonell, según informa la Sala Cultura “La Llotja”.

Los Toreros Muertos es una agrupación musical del movimiento contracultura conocido como movida madrileña en la estética del punk, pop y del rock de España. El cantante, dibujante y cineasta gaditano Pablo Carbonell, el bajista gallego Many Moure y el teclista argentino Guillermo Piccolini formaron este grupo en 1984, en plena movida madrileña. Entre sus canciones más recordadas figuran la que les da nombre, Manolito, Mi agüita amarilla (que describe el ciclo del agua), Yo no me llamo Javier, Soy un animal, Pilar, On the desk y Falangista.