El Aula de Teatro Contemporáneo de la UA presenta "En defensa (un concierto de despedida)"

El martes 15 de mayo, a las 20 horas, en el Paraninfo de la UA, tendrá lugar el espectáculo de teatro contemporáneo "En defensa (un concierto de despedida)", una adaptación de la obra de la dramaturga alicantina Lola Blasco, dirigido por Iván Jiménez . La entrada será por invitación a recoger en los puntos habituales: MIC (Información Cultural Museo Universidad de Alicante y PIC (Información Servicio de Cultura. Bajos del Paraninfo).“En Defensa” nos habla de la "Generación perdida" existente en la actualidad, en la que los jóvenes deciden abandonar su país debido a la alta tasa de desempleo. Los actores son a la vez los protagonistas del mensaje de la obra, que habla de ellos, mostrándolos como luchadores que no se van a conformar.

El director, Iván Jiménez, no pretende mostrar a los protagonistas como víctimas, sino como luchadores que no se conforman, porque conocen la historia y no quieren repetirla. Son "pequeños héroes de resistencia".

María Dolores Blasco Mena

María Dolores Blasco Mena (Alicante, 1983) es escritora, directora e intérprete. Se licenció en Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y se formó en interpretación en el Estudio de Jorge Eines. Ha asistido además a numerosos talleres de dramaturgia, entre ellos, a varios impartidos por Enzo Croman y Marco Antonio de la Parra. Es máster en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, donde continúa sus investigaciones y realiza labores docentes para el Departamento de Humanidades. En el año 2016 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Dramática. Fue nominada en el año 2017 a los Premios de la Crítica de la Generalitat Valenciana, y en el año 2016 fue nominada al Premio Nacional en Literatura Dramática por su obra "Siglo mío, bestia mía". Ha publicado obras como Foto Finis (2007), Oración por un caballo (2008), Pieza paisaje en un prólogo y un acto (2010, Premio Buero Vallejo), Un concierto de despedida (2012), Los hijos de las nubes (2013), o Ni mar ni tierra firme: tres monólogos sobre La Tempestad (2014). Se han estrenado muchas de sus obras, entre las ellas, Artículo 47, En defensa, Los hijos de las nubes o Proyecto Milgram.