El Aula de Danza de la UA estrena “In Love”, una experimentación sobre el amor

Continúan los estrenos de las Aulas Culturales de la UA y el Aula de Danza contemporánea presenta, hoy martes 23 de mayo a las 20 horas en el Paraninfo, su nueva creación In Love, una experimentación sobre el amor desde el cuerpo y el movimiento con dirección de Inma Manresa. “In Love es describir y transmitir el amor como un espacio, una forma, un olor, un aspecto, un sonido, una sustancia alterable”, asegura Manresa, que pondrá sobre el escenario esta propuesta del Aula de Danza, compuesta por 14 integrantes. La entrada es gratuita con invitación (MIC-Información Cultural Museo de la Universidad de alicante; y PIC.-Información del Servicio de Cultura. Bajos del Paraninfo).

Directora y alumnos comenzaron a trabajar en esta propuesta artística en octubre del 2016 con el inicio de las clases. Inma Manresa detalla que “desde el Aula de Danza se parte de la dificultad de comenzar una andadura pedagógica y coreográfica con alumnos en su mayoría poco experimentados en esta disciplina como es la danza contemporánea. Se trata de ofrecer formación en dicha técnica y llevarlo al ámbito coreográfico con un proyecto creado durante el proceso de las clases. Pero esta “dificultad” de contar con alumnos con menos experiencia, añade la directora, “se convierte para mí, en la mayoría de las ocasiones, en algo totalmente enriquecedor para la obra, para mi trabajo y para el resto de intérpretes. Es evidente que nos encontramos o me encuentro con problemas técnicos a nivel dancístico, pero los alumnos aportan, además de la implicación en el proyecto y las ganas de aprender, una forma innata de ver y hacer las cosas que hacen que afronten y desarrollen mis propuestas de una manera natural y orgánica, sin prejuicios estéticos ni la búsqueda de virtuosismos técnicos a nivel corporal, con lo cual la manera de vivir sensaciones y transmitir emociones es en ocasiones tan real y visceral que acerca de forma directa el cuerpo y la emoción al espectador”.

Sinopsis

In Love parte del amor sin ser tratado de forma romántica o desde la estética poética a la que siempre nos suele llevar esta idea. Más que del amor, la obra parte del cuerpo, de la sensación y la emoción que puede producir el amor o desamor. In love trata de llevarnos a la fisicalidad de la sensación, pero desde el origen más puro del amor, desde las sustancias químicas que recorren nuestro cuerpo, de lo que no se ve pero se siente e incluso no se comprende, del sentir y el transmitir sin buscar formas o estéticas que se adecúen a esa idea romántica del amor. Simplemente, In Love es una búsqueda, una experimentación y un fluir de sensaciones, de sustancias químicas, adicticas, tóxicas... que se disfrazan de una palabra llamada amor.