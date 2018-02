Detienen a un hombre por estafar 5.000 euros en entradas para espectáculos

La Guardia Civil ha detenido en Benejúzar a un hombre español de 33 años por 14 presuntos delitos de estafa cometidos a lo largo de toda la geografía española. Se calcula que la cantidad estafada asciende a unos 5.000 euros y que pudiera haber más afectados.

La Guardia Civil de Almoradí recibió varias denuncias de personas que manifestaban haber sido estafadas por el mismo hombre. Esta persona utilizaba eventos importantes como el mundial de motociclismo en Cheste, partidos de la supercopa de fútbol o conciertos para ofertar las entradas por internet. Los interesados se ponían en contacto con él y acordaban el pago por transferencia o por una app de móvil. Pero nunca recibían las entradas en sus casas porque realmente no existían. Muchas de las fotos que ponía en su oferta de venta habían sido trucadas.

Las cantidades que pedía oscilaban entre 20 a 140 euros, dependiendo si era un adelanto o el pago total de la entrada. No contento con engañarles vendiendo algo que no tenía, cuando los clientes se quejaban por no haber recibido las entradas, les requería un segundo pago de 40 euros con la excusa de que los gastos de envío habían resultado más caros de lo que esperaba. El cliente, pensando que así recibiría su pedido, volvía a pagar, y volvía a ser estafado.

En este punto acababa la relación con el vendedor. Satisfecho ya con su dinero, bloqueaba telefónicamente a sus clientes para que no siguieran molestándole con llamadas para quejarse.

Cuando los agentes del Área de Investigación de Almoradí comenzaron a recabar datos sobre este hombre, descubrieron que comenzó como mecánico prometiendo reparaciones de vehículos que nunca llevó a cabo. Por supuesto, el dinero siempre lo pedía por adelantado, rondando en este caso los 600 euros.

La Guardia Civil logró contactar con plataformas de afectados en redes sociales como facebook y en grupos de whatsapp creados con la intención de llevar a cabo una actuación conjunta en contra de este hombre. De hecho, uno de estos grupos incluía el ombre de este hombre. Había personas estafadas de al menos once provincias, incluida la de Alicante.

Esta persona, bastante escurridiza, tuvo a otros grupos policiales detrás de ella sin que pudieran localizarla. Finalmente, la Guardia Civil de Almoradí ha detenido a este español de 33 años en Benejúzar, acusado de haber cometido un presunto delito continuado de estafa que podría alcanzar más de 5.000 euros con unos 23 afectados, aunque sólo 14 han presentado denuncia. No se descartan nuevas denuncias a raíz de la detención. El detenido ha quedado en libertad con cargos.