Cuatro profesores de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante ganan el premio internacional Thea Sinclair a la Excelencia Investigadora

La revista internacional Tourism Economics (JCR 2º quartil) ha otorgado el “Premio Thea Sinclair a la Excelencia Investigadora” de los trabajos publicados en Tourism Economics durante el año 2016, a los profesores de la Universidad de Alicante Perles-Ribes, J.F.; Ramón-Rodríguez, A.; Sevilla-Jiménez, M. y Rubia-Serrano, A. con su paper titulado: “The Effects of Economic Crises on Tourism Success: An Integrated Model”.

En el trabajo se desarrolla un modelo teórico de la influencia de las crisis económicas en el rendimiento de los destinos turísticos. Se discuten los efectos temporales y permanentes de las crisis económicas en las cuotas de mercado globales de los destinos turísticos a través de una serie de mecanismos de transmisión basados ​​en los principales determinantes de la competitividad económica, identificados en la literatura. El modelo propuesto por el equipo de la UA explica la no neutralidad de los schocks económicos en la competitividad del sector turístico. “El modelo se aplica a la industria turística de España, líder del sector turístico mundial, para el período 1970-2013, mediante la utilización de técnicas econométricas no lineales”, explican sus autores. El análisis empírico confirma que el modelo propuesto “es apropiado para explicar los cambios en el posicionamiento de España en el mercado turístico mundial a causa de las crisis económicas”, aseguran.

Las aportaciones al campo de investigación, calidad de los argumentos, la coherencia y concisión en su presentación y su contribución a la reputación académica de la revista han sido los aspectos determinantes para un premio que se decide en dos etapas altamente competitivas. En la primera etapa ocho evaluadores seleccionan los dos mejores trabajos de cada número de la revista. En un segundo paso se elige el mejor de los 10 papers seleccionados.

El premio se otorga en memoria de la Catedrática Thea Sinclar y su reputado trabajo en el campo de la economía del turismo. Antes de su fallecimiento en 2006, Sinclair fue Directora del prestigioso Instituto de Turismo y Viajes en la Universidad de Nottingham y autora ya en 1997 del libro Tourism Economics, texto que se considera seminal en la mencionada área de estudio.