Comprender la demencia y sus cuidados, tema central del primer curso de verano de la UA

“Entendiendo la demencia: una introducción práctica para estudiantes, profesionales y familiares”, es el primero de los cursos que oferta el programa internacional de los Cursos de Verano Rafael Altamira de la UA, un encuentro dirigido y coordinado por Manuel Lillo Crespo, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UA, que tendrá lugar en el Campus de la UA, durante los días 4 y 5 de junio, y que contará con expertos procedentes de la University of the West of Scotland, destacando la participación de la profesora y doctora de dicha universidad , Margaret Brown, experta en la materia y directora del Centro para el Desarrollo de Políticas y Prácticas relacionadas con el Alzheimer en Escocia.La demencia es una de las principales causas de discapacidad en los países de nuestro entorno, afectando tanto al paciente como al cuidador. Es la enfermedad neurodegenerativa que provoca mayor dependencia -por encima de otras como el ictus, la enfermedad de Parkinson o las enfermedades cardiovasculares-, y conlleva un elevado riesgo de institucionalización, con la carga socio-sanitaria que esto comporta y la escasez de recursos que en nuestro país existen en relación a estos diagnósticos, en concreto, en la falta sistemas de detección precoz. Según explica el doctor Lillo Crespo, “la enfermedad de Alzheimer supone el 75% de las demencias y es una de las principales causas de deterioro funcional y dependencia en nuestro medio. Se calcula que el paciente con enfermedad de Alzheimer precisa de una media de 70 horas de cuidados a la semana, donde se incluyen la atención de sus necesidades básicas, el control de la medicación, los cuidados sanitarios, y el manejo de síntomas y eventuales situaciones de conflicto. Normalmente, es uno de los miembros de la familia sobre el que recae el mayor peso de esta atención, a esta figura es al que denominamos cuidador principal. Conforme la enfermedad va progresando la funcionalidad del paciente se va deteriorando, incrementando la presión sobre el cuidador con la aparición de sobrecarga en el mismo. El cuidado de la demencia produce además un mayor nivel de estrés en el entorno que el de otras enfermedades crónicas generadoras de discapacidad, estando dicho estrés presente en más de un 75% de los cuidadores”."Nuestro objetivo en este curso es abordar todos estos aspectos, desde la compresión de la demencia no sólo como cuadro clínico-sanitario sino también social y, más en concreto, centrándonos en el Alzheimer, y, sobre todo, en el impacto que tiene esta enfermedad en las personas que la padecen, sus familiares y cuidadores. En definitiva, queremos mostrar cómo es posible desarrollar una cultura de concienciación con contextos inclusivos para que las personas afectas, sus cuidadores y familiares se sientan empoderadas, apoyadas e incluidas en la sociedad. Hay que recordar que el sistema sanitario español y la sociedad en general, no dispone de infraestructuras específicas ni normativas concretas relacionadas con la atención a estas personas. En el caso concreto de Escocia, se trata de una de las regiones europeas con mayor sensibilización social hacia este tema, y dónde más políticas, programas e iniciativas se han desarrollado", concluye Lillo Crespo.

El programa veraniego internacional continuará durante los meses de junio y julio con dos propuestas más:

Summer Business Program

Del 26 de junio al 19 de julio (Coorganizado con la Universidad de Missori-Columbia)

Este programa de cuatro semanas de duración, impartido completamente en inglés, es el más veterano de la programación ya que se inició en el año 2006 y actualmente es uno de los más solicitados por los estudiantes internacionales. Es una oportunidad única para llevar a cabo un aprendizaje intercultural entre estudiantes estadounidenses y europeos, a través de clases compuestas por estudiantes provenientes de la Universidad de Missouri-Columbia (USA) y estudiantes de otras Universidades Europeas, incluyendo la Universidad de Alicante. El programa se divide en dos módulos: el primero de ellos impartido por profesorado de la Universidad de Missouri-Columbia y, el segundo impartido por la Universidad de Alicante. Este curso del área económica alterna las clases teóricas con visitas a distintas empresas de la provincia.

“Inmersión en la ciencia de las mejoras en salud”

Del 2 al 6 de julio

El UA Summer Programme, con una semana de duración y contenidos teóricos y prácticos, tiene como objeto profundizar en el mundo de la ciencia de la mejora en cuidados de salud y cómo ésta lleva a cabo su misión de acelerar la mejora de la calidad en la atención sanitaria. Es ideal para aquellos futuros profesionales de áreas de salud y relacionados, apasionados por la mejora de la atención al paciente, tanto a nivel de cada institución como entre sistemas sanitarios, regiones y países. La perspectiva multicultural y la orientación práctica en el análisis de situaciones similares en diferentes contextos de atención sanitaria vienen marcando la diferencia de este programa y se espera un aforo de más de medio centenar alumnos.Con la presencia confirmada de alumnado y docentes de cinco universidades europeas, concretamente, las universidades de West of Scotland (Escocia); Waterford Insitute of Technology (Irlanda); Laurea University (Finlandia); Robert Gordon University (Escocia) y la Universidad de Alicante. Este encuentro, dirigido y coordinado por Manuel Lillo Crespo, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UA, se concibe como un laboratorio de ideas e iniciativas dirigidas a aportar mejoras a la salud de las poblaciones, todo desde un enfoque interprofesional, basado en la seguridad del paciente y la eficiencia en la gestión de los cuidados. El curso cuenta con la participación de expertos en la temática como Bárbara O'Donnell de la Universidad del Oeste de Escocia y Mark White del Waterford Institute of Technology.