Wyoming y Los Insolventes llegan a San Vicente con el Rock’an’Roll por bandera

Este sábado 12 de enero el Gran Wyoming estará al frente de su banda, Los Insolventes en la Sala The One de San Vicente del Raspeig. Una cita que ha levantado una gran expectación en la comarca de l’Alacantí y que nos brinda la oportunidad de recorrer la historia de la música popular a través de temas emblemáticos del Rock’n’roll, Blues o Punk.

× Ampliar Wyoming y Los Insolventes actuarán este sábado en San Vicente del Raspeig

En octubre de 2018 se cumplieron 10 años de una gira en la que cada concierto es un masterclass de buen Rock en un recorrido cronológico donde se interpretan algunas de las mejores canciones que se han compuesto jamás:desde el más sincero homenaje a los precursores del género (Chuck Berry y su “Johnny B. Goode”, BuddyHolly) hasta el punk rock de The Clash o Siniestro Total (¡“Bailaré sobre tu tumba” sonando bien fuerte!) pasando por el garaje (The Troggs), el estilo de vida mod (The Who, Los Salvajes), los mejores artistas españoles (Rosendo, Los Brincos) o incluso alguna sorpresa (¡Video Killed the Radio Star!)….Y, por supuesto, todo ello salpimentado por los agudos comentarios de nuestro showman favorito.

Los Insolventes empezó como un grupo de versiones para un par de conciertos y lleváis 10 años de gira. ¿Cómo explicas este fenómeno?

-Gran Wyoming: Es un fenómeno extraño que yo creo que es todo un récord mundial. Llevamos de gira 10 años y además todos los veranos hacemos una minigira por la costa de Cádiz

Además para celebrarlo os rodeásteis de muy buena gente: Miguel Rios, Rosendo, Ivan Ferreiro, Julián Hernández, Enrique “El Drogas” de Barricada, La Fuga, Muchachito… ¿Hay corporativismo en el mundo del Rock and Roll?

-G.W.: Sí y esos es lo bonito. Nos acompañaron en un concierto gente de la que hacemos versiones y otros que no en un concierto memorable. Al final terminamos cantando el Wtih a Little Help From My Friends de Joe Cocker que resume muy bien ese concierto.

Lástima que no quedara registrado

-G.W.:Se hizo una grabación en video pero no con la intención de comercializarlo, a lo mejor lo subimos a Youtube.

¿Ha cambiado en algo el espectáculo en todo este tiempo?

-G.W: Claro, el show ha ido evolucionando cambiando el repertorio.

Comenzó siendo una historia del Rock ya que comenzamos con temas de Buddy Holly, Chauck Berry hasta bandas fundamentales inglesas The Clash, The Troggs, The Who, hasta formaciones nacionales, Rosendo, Siniestro Total. Añadimos canciones en función de lo que nos apetece tocar.

¿Cómo se lleva con los milenials? ¿Conectan con este tipo de música?

-G.W.: Sí, viene mucha gente joven a los conciertos. Está comprobado que el que venga más o menos gente a los concierto no depende del estilo musical sino del precio de la entrada.

¿Cúal fue el primer disco que te impactó musicalmente?

-G.W.: Yo tengo 63 tacos por lo que viví en primera persona el momento álgido de los Rolling Stones y The Beatles. Recuerdo que escuchar (I can’t get No)Satisfaction fue para mi una revelación, fue algo totalmente nuevo. Y con los Beatles descubrí como un mismo grupo podía abordar todos los estilos musicales, sicodelia, Blues, Rock y hasta Punk, de hecho en la época cuando escuchábamos su White Album nos saltábamos Helter Skelter, lo que considero un tema Punk-Rock, porque no la entendíamos.

¿Eras más de los Beatles o de los Rolling?

-G.W.: De los dos, entonces la música no estaba tan polarizada como lo está ahora era normal encontrar en la discoteca de cada uno discos de Joan Baez y Bob Dylan junto a discos de Jimmy Hendrix, Leonard Cohen o Camarón de la Isla.

¿Qué artistas ocupan los primeros puestos en su lista de Spotify?

-G.W.: Escucho de todo, voy por rachas. Ahora mismo estoy leyendo biografías de músicos en inglés, y leyendo la de David Crosby me llevó a la impresionante historia de Joni Mitchell que es lo que estoy escuchando estos días.

¿Fender o Gibson?

-G.W.: No tengo manías, no obstantes los músicos que me acompañan sí son más fetichistas de una u otra guitarra, año etc…

¿Cuándo cogió una guitarra por primera vez supo que tenía cualidades para la música?

Fue tarde, sobre los trece años, yo ya era muy melómano y cuando veía a alguien con una guitarra española me acercaba. Ni si quiera en los tiempo de Paracelso pude tocar la eléctrica, no me dejaban los músicos que tenía a mi alrededor, Ha sido ahora con Los Insolventes cuando les dije a los chavales, me he comprado una guitarra y un ampli y voy a usarlos.

Su caso es el de un personaje de la televisión que intenta escapar de la actualidad buscando una válvula de escape en la música. ¿Esa válvula de escape se ha visto enturbiada por algún suceso como le ocurrió a su compañero Dani Mateo cuando boicotearon una de sus actuaciones en el Palau?

-G.W.: No, no me ha ocurrido. No obstante, vivimos unos tiempos muy extraños. Unos tiempos que creía felizmente olvidados. No te lo puedes ni imaginar, llevo treinta años haciendo televisión y no había vivido hasta ahora lo que está ocurriendo hasta ahora. Fíjate que si en estos tiempos he tenido tres juicios es porque los jueces han estimado las causas.