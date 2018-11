Sorteo de entradas a "Wyoming y Los Insolventes" en Sala The One

Una noche de Rock and Roll con el presentador más divertido y carismático de la TV, en la que deleitará al público de San Vicente del Raspeig con su faceta de músico, menos conocida pero no por ello menos divertida el sábado, 12 de enero de 2018 a las 21:00 en Sala The One.

Costa Comunicaciones también te da la oportunidad de asistir a este evento con un sorteo de entradas. Participar es muy fácil. Tan solo debes seguir nuestra página, darle a me gusta a la publicación y mencionar a 2 personas con las que te gustaría ir en los comentarios.

Entradas en mastickets.es