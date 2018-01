Novedades de cine y teatro de la semana (Del 8 al 14 de enero de 2018)

INFORMACIÓN DE LA CARTELERA DE CINES

CINE

Estrenos

Thi Mai, rumbo a Vietnam

Tras perder a su hija María en un accidente, Carmen recibe una carta de la agencia de adopción en la que por fin le conceden a María una niña vietnamita, Thi Mai.

Junto a sus dos mejores amigas, Elvira y Rosa, que nunca han salido de España, deciden viajar a Vietnam para completar el proceso de adopción. Una vez allí, su inexperiencia, el choque cultural, los laberintos burocráticos y las peculiaridades de cada una de estas tres mujeres convierten el viaje en una sucesión de equívocos, situaciones disparatadas y decisiones delirantes. Sus insólitas acciones en Vietnam provocan que el reto parezca cada vez más inalcanzable, por lo que tendrán que recurrir a ingentes dotes de ingenio, no exento de disparate, y cabezonería para que THI MAI pueda volver con Carmen a su hogar en España.

A su aventura se unen Dan, su rígido pero noble guía vietnamita, y Andrés, un joven actor español que viaja a Hanoi para vivir con su pareja.

Tres anuncios en las afueras

Después de meses sin que aparezca el culpable de la muerte de su hija, Mildred Hayes da un paso valiente al pintar tres señales que conducen a su pueblo con un polémico mensaje dirigido a William Willoughby, el venerado jefe de policía del pueblo. Cuando su segundo al mando, Dixon, un inmaduro niño de mamá aficionado a la violencia, entra en acción, la guerra entre Mildred y las fuerzas policiales de Ebbing no hace más que empeorar.

Próximos estrenos

Los archivos del Pentágono

En junio de 1971, los principales periódicos de EE.UU., entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee (Tom Hanks) intentaba relanzar un periódico en decadencia. Juntos decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda... Historia basada en los documentos del Post que recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam. Su publicación generó un enorme debate sobre la libertad de expresión y acabó en una dura batalla legal ante el Tribunal Supremo.

Plan de chicas

Cuatro viejas amigas de la infancia viajan a Nueva Orleans para el Essence Festival, aprovechando que una de ellas, la escritora de libros de auto-ayuda Ryan Pierce (Regina Hall), va a dar una charla sobre su nuevo libro. Durante el viaje la amistad entre ellas se reavivará, pero también sus lados salvajes saldrán a la luz y habrá bailes, conflictos y romances.

120 pulsaciones por minuto

París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas intenta generar conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y energía de Sean, que gasta su último aliento en la lucha.

Me estás matando, Susana

Eligio, un carismático y mediocre actor de 28 años, vive en la fiesta. Un buen día llega a su casa para descubrir que su esposa Susana se ha ido sin explicación o advertencia. Eligio la busca por todas partes y al hablar con la gente va cayendo en cuenta de que entre ellos las cosas no andaban tan bien como él pensaba. Después de un par de meses, Eligio descubre que Susana ha ido a una universidad en una pequeña ciudad del centro de los Estados Unidos. Eligio malbarata su auto y se lanza furioso a buscarla. Desde su llegada el impulsivo, idiosincrásico y enojado Eligio se enfrenta con la rígida y discriminadora sociedad de Iowa.

TEATRO

Teatro Principal de Alicante

EQUUS de Peter Shaffer

Equus nos habla, en esencia, de la soledad del individuo frente a una sociedad "domesticada" que nos empuja a seguir el camino marcado, el establecido, donde el "diferente" es marginado.

Alan es un adolescente desequilibrado que busca su pasión por cauces alternativos que desembocan en una acto de violencia contra los caballos a su cargo, dejándolos ciegos. Un comportamiento abominable motivado por su frustración e inadaptación a mundo en el que ha sido educado. Alan se lanza sin frenos a las aguas bravas de sus intintos más vitales, en conexión con la naturaleza y los dioses antiguos; por el contrario Dysart se ve incapaz de renunciar a su posición social domesticada y prepotente.

Shaffer nos plantea en el drama, el conflicto entre los Apolíneo y lo Dionisíaco; la racionalidad y el orden frente a la libertad, el desenfreno y lo institivo.

Ficha técnica / reparto

César Oliva Bernal, Román Méndez de Hevia, Eloísa Azorín, Morgan Blasco,

Nadia Clavel, Antonio Mateos, Lorenza Di Calogero

Dirección y adaptación: Paco Macià

Escenografía e imagen: Ángel Haro

Iluminación: Pedro Yagüe

Próximas sesiones

Vie 12 Ene 2018 20:30