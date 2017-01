Novedades de cine y teatro de la semana (Del 30 de enero al 5 de febrero de 2017)

CINE

Estrenos

Resident Evil: El capítulo final

Nos encontramos inmediatamente después de los acontecimientos ocurridos en Resident Evil: Venganza. Alice (Milla Jovovich) es la única superviviente que puede salvar lo poco que queda de la raza humana en su lucha contra los muertos vivientes.

Ahora tendrá que regresar justo donde la pesadilla comenzó, a The Hive en Raccoon City, donde la Corporación Umbrella está reuniendo fuerzas antes del ataque final contra los últimos supervivientes del apocalipsis.

Negación

Cuando la famosa historiadora norteamericana Deborah E. Lipstadt acusa a determinados periodistas e historiadores de negacionistas en su libro La Negación del Holocausto, es denunciada por David Irving. El periodista e historiador, conocido por afirmaciones como que Hitler ha sido la mayor fuerza unificadora de Europa, se querella contra ella por difamaciones.

Próximos estrenos

Rings

Una joven angustiada por su novio investiga la oscura subcultura que rodea una misteriosa cinta de video, de la que se dice que asesina a sus espectadores a los siete días de haberla visto, decide sacrificarse para salvarle, y al hacerlo, un descubrimiento le hiela la sangre: hay una "película dentro de la película" que nadie ha visto jamás...

Batman La LEGO película

Con ese mismo espíritu irreverente y divertido de 'La Lego película', en esta ocasión Batman intentará salvar la ciudad de Gotham de un peligroso huésped, el Joker. Pero no podrá hacerlo solo, pues tendrá que aprender a trabajar con los demás.

Cincuenta sombras más oscuras

Segunda entrega de la romántica, sensual, erótica y totalmente adictiva historia de la apasionada relación entre una estudiante universitaria y un joven multimillonario.

Bleed for this

Basada en la increíble historia real de uno de los campeones de boxeo más carismáticos de la historia, Bleed for this se centra en Vinny Pazienza (Miles Teller), nativo de Rhode Island y más conocido como The Pazmanian Devil. Cuando un accidente casi mortal le deja con el cuello roto y con el pronóstico de que posiblemente no pueda volver a andar, Vinny se alía con el entrenador Kevin Rooney (Aaron Eckhart) y protagoniza un triunfante regreso al ring.

Información de las carteleras de cine en: costacomunicaciones.es/cines

TEATRO

Teatro Principal de Alicante

Mamma mia!

Una madre, una hija, tres posibles padres y una boda que jamás olvidarás. Con un magnífico elenco encabezado por Nina, MAMMA MIA! se representará en este Teatro del 2 al 19 de febrero. MAMMA MIA! es toda una inyección de energía positiva que ha logrado convertirse en un fenómeno mundial con el que bailarás, cantarás y te reirás mientra viajas la lado más optimista y reconfortante de la vida.

Este musical construido en torno a las pegadizas e inolvidables canciones de ABBA ya ha enamorado a más de 54 millones de espectadores en todo el mundo, se ha representado hasta en 440 ciudades y, tras 16 años en cartel ininterrumpidamente, continúa representándose con gran éxito en el West End londinense.¿Cómo resistirse?

Ficha técnica / reparto

Nina, Olga Hueso, Eva Diago, Albert Muntanyola, Nando González, Paul Berrondo, Clara Altarriba, Carlos Solano, Cisco Lara, John Varo, Lydia Fairén, Laura Enrech, Talia del Val, Anna Coll, Ariadna Comas, Laura Salvador, Angie Alcázar, Desiree Moreno encabezan el amplio elenco de este gran musical.

Próximas sesiones

Jue 2 Feb 2017 21:00

Vie 3 Feb 2017 18:00

Vie 3 Feb 2017 22:00

Sáb 4 Feb 2017 17:30

Sáb 4 Feb 2017 21:30

Dom 5 Feb 2017 20:30

Mar 7 Feb 2017 20:00 (Más fechas)