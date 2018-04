Novedades de cine y teatro de la semana (Del 23 al 29 de abril de 2018)

INFORMACIÓN DE LA CARTELERA DE CINES

CINE

Estrenos

Vengadores: Infinity War

'Vengadores: Infinity War' crea un viaje cinematográfico sin precedentes durante diez años y que abarca todo el Universo Marvel. "Vengadores: Infinity War" de Marvel Studios trae a la pantalla el enfrentamiento definitivo y más sangriento de todos los tiempos. Los Vengadores y sus superhéroes deben estar dispuestos a sacrificar todo en un intento de derrotar al poderoso Thanos, antes de que sus planes de devastación y ruina ponga fin al universo.

Noche de juegos

Bateman y McAdams interpretan a Max y Annie, una pareja cuya noche de juegos semanal suma un nuevo aliciente cuando el carismático hermano de Max, Brooks (Chandler) organiza la fiesta con un misterioso asesinato con falsos matones y falsos agentes federales. Pero cuando Brooks es secuestrado, comenzarán a dudar de si todo es parte del juego o por el contrario nada es lo que parece. Los seis jugadores tendrán entonces que intentar resolver el caso y ganar durante el transcurso de una noche realmente caótica. Sin reglas, sin puntos y sin ninguna idea sobre quiénes son jugadores y quiénes no, estarán ante el juego más divertido que jamás hayan tenido... o acabar el juego para siempre.

Próximos estrenos

12 valientes

Unos agentes de la CIA y fuerzas especiales entran en Afganistán tras el 11 de septiembre para desmantelar a unas fuerzas talibanes.

Roman J. Israel, Esq.

Roman J. Israel, Esq. se sitúa en el lado oculto del saturado sistema penal de Los Ángeles. Denzel Washington interpreta a un abogado defensor idealista y con vocación, cuya vida cambia drásticamente cuando su mentor, un icono de los derechos civiles, muere. Cuando es contratado por una empresa dirigida por uno de los antiguos estudiantes del legendario hombre, el ambicioso abogado Geoge Pierce (Colin Farrel), y comienza una amistad con una joven luchadora por la igualdad de derechos (Carmen Ejogo) una turbulenta serie de eventos desafían el activismo que siempre ha definido la carrera de Roman.

#SexPact

Tres padres tratan de impedir que sus hijas tengan relaciones sexuales en la noche del baile de graduación.

Rebelde entre el centeno

Biografía del aclamado aunque elusivo novelista J.D. Salinger, que se hizo muy famoso tras la publicación de su novela 'El guardián entre el centeno' ('The Catcher in the Rye').

Información de las carteleras de cine en: costacomunicaciones.es/cines

TEATRO

Teatro Principal de Alicante

Por los pelos de Paul Pörtner

Ficha técnica / reparto

Director: Santiago Sánchez

Disseny d´escenografia: Dino Ibáñez

Disseny de vestuario: Gabriela Salaverri

Disseny d'il·luminació: Rafael Mojas

Ayundantía de dirección y regiduría: José Juan Rodríguez.

Reparto: Rafa Alarcón, Carles Castillo, Lola Moltó, Carles Montoliu, Alfred Picó, Lara Salvador

Próximas sesiones

Dom 29 Abr 2018 18h