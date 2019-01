Novedades de cine y teatro de la semana (Del 14 al 20 de enero de 2019)

INFORMACIÓN DE LA CARTELERA DE CINES

CINE

Estrenos

Glass (Cristal)

Después de 'El protegido', Bruce Willis retoma el papel de David Dunn y Samuel L. Jackson encarna a Elijah Price, conocido también por su seudónimo de Mr. Glass. James McAvoy, que trabajó en Múltiple, vuelve a interpretar a Kevin Wendell Crumb y las múltiples identidades que residen en él, y Anya Taylor-Joy es Casey Cooke, la única cautiva que sobrevivió a un encuentro con La Bestia.

Enlazando con la conclusión de Múltiple, Glass (Cristal) nos descubre a Dunn persiguiendo a La Bestia, la figura sobrehumana de Crumb, en una serie de encuentros cada vez más intensos, mientras que la sombría presencia de Price surge como un orquestador que esconde secretos cruciales de ambos hombres.

La favorita

Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra con Francia. Aun así, las carreras de patos y el gusto por la piña florecen. La frágil reina Ana (Olivia Colman) ocupa el trono y su amiga íntima, Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz), gobierna el país en su lugar mientras se ocupa de la mala salud de Ana y su volátil temperamento. A la llegada de una nueva criada, Abigail Masham (Emma Stone), el carisma de esta se gana la simpatía de Sarah, que se convierte en su protectora y por su parte, Abigail ve en ello la posibilidad de regresar a sus raíces aristocráticas. A medida que la política de la guerra consume gran parte del tiempo de Sarah, Abigail llena el vacío que esta deja como compañera de la Reina. Su creciente amistad le brinda la oportunidad de cumplir sus ambiciones y no permitirá que ninguna mujer, hombre, política o conejo se interponga en su camino.

Uno más de la familia

Cuenta la apasionante aventura de Bella, una perra que se embarca en un épico viaje para volver a su casa después de ser separada de su amado dueño.

Próximos estrenos

Creed II: La leyenda de Rocky

Adonis Creed se debate entre las obligaciones personales y el entrenamiento para su próxima gran pelea, con el desafío de su vida por delante. Enfrentarse a un oponente que tiene vínculos con el pasado de su familia solo intensifica su inminente batalla en el ring. Afortunadamente Rocky Balboa está a su lado a lo largo de todo el camino, y juntos se cuestionarán por lo que vale la pena luchar y descubrirán que nada es más importante que la familia... Secuela de "Creed", el spin-off de Rocky que en 2015 obtuvo muy buenas críticas y dio inicio a una nueva saga.

El blues de Beale Street

Basada en la novela de James Baldwin, "If Beale Street Could Talk", la película sigue a Tish, una mujer de Harlem embarazada y recién prometida que lucha contrarreloj para demostrar la inocencia de su pareja.

The Old Man and the Gun

Narra una historia real, la de Forrest Tucker, un ladrón de bancos que pasó la mayor parte de su vida en la cárcel o intentando escapar de ella. De hecho, logró fugarse en 18 ocasiones y cometió su último atraco en el año 2000 cuando tenía 80 años.

La casa de Jack

Estados Unidos, década de 1970. Seguimos al brillante Jack durante un período de 12 años, descubriendo los asesinatos que marcarán su evolución como asesino en serie. La historia se vive desde el punto de vista de Jack, quien considera que cada uno de sus asesinatos es una obra de arte en sí misma.

Familia al instante

La emoción y alegría de convertirse en padres llega de pronto para Pete y Ellie, una joven pareja que decide compartir su felicidad y sumar a su familia a Juan, Lita y Lizzy, tres niños que son hermanos entre sí. Pero con ello también comienzan muchos berrinches, puertas azotadas, cenas accidentadas, responsabilidades triples, pero sobre todo, una gran familia.

Cine en las Casas de Cutura

Lunes, 14 de enero

- 20:00h. Filmoteca. "La calle 42". Auditorio Sant Joan d’Alacant

Lloyd Bacon (eeuu, 1933)

Julian Marsh (Warner Baxter), un exitoso productor de Broadway, a pesar de su delicada salud, produce un nuevo espectáculo, financiado por un hombre rico que está enamorado de la actriz principal, Dorothy Brock (Bebe Daniels), aunque ella no le corresponde. Cuando la víspera del estreno Dorothy se lesiona, es sustituida por una chica del coro.14

Miércoles, 16 de enero

- 17:30h. Sesión Teta. Sesión Teta "Una vida a lo grande". Auditorio San Joan d’Alacant.

Una vida a lo grande de Alexander Payne

Paul es un hombre que se da cuenta de que tendría una vida mucho mejor si encogiese, pues todo lo que necesita en la vida lo tendría igualmente pero en abundancia. Así que decide reducir enormemente su tamaño...

TEATRO

Viernes, 18 de enero

- 18:00h. "Pequeño Teatro" Festival de Teatro para la Infancia. "Soñando el Mundo" de Fábrica de Palabras. Auditorio de Sant Joan d’Alacant

Fàbrica de Paraules - Sant Joan d’Alacant

Recomendada a partir de 3 años. Castellano. Entrada donativo: 3€

El mundo está hecho de sueños: la tortuga soñó con un árbol repleto de frutas; el murciélago soñó con llenar de color el aire; Yukiyú -Dios del Bien- soñó con acunar la isla con el canto de las ranas,… y las mujeres y los hombres soñaron con viajar, explorar, volar…; y llenaron el silencio de palabras, y el tiempo, de historias llenas de magia.

Soñando el mundo es un montaje que investiga y recupera cuentos de tradición oral de los 5 continentes. Una propuesta que une palabra, títere y música para lograr el acercamiento intercultural y la mirada respetuosa hacia el que es diferente a nosotros.

Sábado y domingo, 19 y 20 de enero

Sábado, 20h. Domingo, 18h. Teatro Principal de Alicante.

- Faemino y Cansado. ¡Quien tuvo retuvo! Cuando Faemino y Cansado encaran la creación de un nuevo espectáculo se esmeran en conseguir la excelencia, no repetir temas, innovar en la puesta en escena y romper las barreras en cuanto al diseño de producción. No siempre lo consiguen, la verdad... y en este caso concreto desde luego que no. Así que, si ¡Quien tuvo retuvo! no es excelente ni hay tema y además repiten puesta en escena, ¿qué aporta a la carrera de Faemino y Cansado? Pues dos cosas a cuál más importante: Risas y Reminiscencias.