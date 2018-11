Novedades de cine y teatro de la semana (Del 12 al 18 de noviembre de 2018)

INFORMACIÓN DE LA CARTELERA DE CINES

CINE

Estrenos

Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

J.K. Rowling escribió el guion para la película, cuya historia arranca en 1927, unos meses después de que Newt ayudara a destapar y capturar al infame mago Oscuro Gellert Grindelwald. Sin embargo, tal y como prometió que lo haría, Grindelwald logró escapar de forma espectacular y ha estado reuniendo a más seguidores para su causa: El alzamiento de los magos sobre cualquier ser no mágico. El único que podría ser capaz de detenerle es el mago, a quien en su día consideraba su mejor amigo, Albus Dumbledore.

Pero Dumbledore necesitará la ayuda del mago que una vez frustró los planes de Grindelwald, su antiguo alumno Newt Scamander. La aventura reúne a Newt con Tina, Queenie y Jacob, pero su misión también pondrá a prueba la lealtad del grupo al enfrentarse a nuevos peligros en un mundo mágico cada vez más peligroso y dividido.

Malos tiempos en El Royale

Siete desconocidos, cada uno con un secreto que ocultar, se reúnen en el lago Tahoe, en El Royale, un deteriorado hotel con un oscuro pasado. Durante el transcurso de una fatídica noche, todos tendrán una última oportunidad de redención... antes de que todo se vaya al infierno.

Trenk, el pequeño caballero

El más grande sueño de Trenk es convertirse en caballero. Un deseo complicado, ya que pertenece a una familia campesina que no tiene mucho dinero. Armado de valentía y determinación, Trenk y su cerdito Piggeldy viajan al castillo de Hohenlob, donde conocen a Sir Hans y a su hija Thekla. Con ayuda de sus nuevos amigos, el pequeño Trenk aprenderá a ser un caballero.

Mi obra maestra

Arturo (Guillermo Francella) es un galerista encantador e inescrupuloso. Renzo (Luis Brandoni) es un pintor hosco y en decadencia. Si bien los une una vieja amistad, no coinciden en (casi) nada. El galerista intenta por todos los medios reflotar la carrera artística de su amigo, pero las cosas van de mal en peor. Hasta que una idea loca y extrema aparece como una posible solución.

Próximos estrenos

Superlópez

Desde su llegada a la Tierra procedente del planeta Chitón, la vida de Juan López no ha sido fácil. Con superpoderes es difícil no destacar. Poder volar, leer la mente, tener supervisión o detener un convoy del metro para que no descarrile… y regresar luego a la oficina, esforzándose en ser un tipo normal, no ha sido nada sencillo para Juan López. O quizás sí, porque Juan no necesita más que su cruasán matinal para ser feliz… Sin embargo, algo está a punto de cambiar. La aparición en la ordenada vida de López de Luisa, un antiguo amor de instituto va a causar estragos. Ya no es momento de pasar inadvertido. A pesar de que con ello pueda llamar la atención del malvado Skorba y de su sibilina hija, Ágata y poner en peligro la supervivencia de su planeta de origen.

Kin

Perseguidos por un criminal vengativo (James Franco) y una banda de soldados sobrenaturales,​ un exconvicto recién liberado (Jack Reynor) y su hermano adolescente adoptado (Myles Truitt) se ven obligados a escapar con un arma de origen misterioso que es su única protección.

La noche de 12 años

Año 1973. Uruguay está bajo el poder de la dictadura militar. Una noche de otoño, nueve presos Tupamaros son sacados de sus celdas en una operación militar secreta. La orden es precisa: "como no pudimos matarles, vamos a volverles locos". Los tres hombres permanecerán aislados durante 12 años. Durante más de una década, los presos permanecerán aislados en diminutas celdas en dónde pasarán la mayoría del tiempo encapuchados, atados, en silencio, privados de sus necesidades básicas, apenas alimentados, y viendo reducidos al mínimo sus sentidos. Entre ellos estaba Pepe Mújica, quien más tarde llegó a convertirse en presidente de Uruguay.

El veredicto (La ley del menor)

Fiona Maye (Emma Thompson) es una prestigiosa jueza del Tribunal Superior de Londres especializada en derechos familiares que atraviesa por una grave crisis matrimonial. Cuando llega a sus manos el caso de Adan (Fionn Whitehead), un adolescente con leucemia que se niega a hacerse una transfusión al ser Testigo de Jehová, Fiona descubrirá sentimientos ocultos que desconocía y luchará para que Adan entre en razón y sobreviva.

Ghostland

Una madre y sus dos hijas heredan una casa. Pero en su primera noche, aparecen unos asesinos y la madre se ve obligada a luchar para salvar a sus hijas.

TEATRO

Viernes, 16 de noviembre

- 18:00h. "Petit Teatre" Festival de Teatro para la infancia. "El Silenci d’Hamelin" de Farrés Brothers y CIA. Auditorio Casa de la Cultura de Sant Joan. Catalán. Entrada donatiu 3€.

Sábado, 17 de noviembre

- 20:00h. Moby Dick. Teatro Principal de Alicante.

Domingo, 18 de noviembre

- 19:00h. Teatro "La jaula de las mariposas" de Kynortion Teatro. Auditorio Casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant