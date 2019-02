Novedades de cine y teatro de la semana (Del 11 al 17 de febrero de 2019)

Disfruta de nuestro nuevo canal de: Ocio y Cultura .. Te sorprenderá

INFORMACIÓN DE LA CARTELERA DE CINES

CINE

Estrenos

Alita: Ángel de combate

Cuando Alita (Rosa Salazar) se despierta sin recordar quién es en un mundo futuro que no reconoce, Ido (Christoph Waltz), un médico compasivo, se da cuenta de que en algún lugar de ese caparazón de cyborg abandonado, está el corazón y alma de una mujer joven con un pasado extraordinario.

Mientras Alita toma las riendas de su nueva vida y aprende a adaptarse a las peligrosas calles de Iron City, Ido tratará de protegerla de su propio pasado, mientras que su nuevo amigo Hugo (Keean Johnson) se ofrecerá, en cambio, a ayudarla a desenterrar sus recuerdos.

Cuando las fuerzas mortales y corruptas que manejan la ciudad comienzan a perseguir a Alita, ella descubre una pista crucial sobre su pasado: posee habilidades de combate únicas que los que ostentan el poder querrán controlar a toda costa. Sólo manteniéndose fuera de su alcance, podrá salvar a sus amigos, a su familia y el mundo que ha aprendido a amar.

Feliz día de tu muerte 2

Esta vez, nuestra heroína Tree (Rothe) descubre que morir una y otra vez era sorprendentemente más fácil que afrontar los peligros que le aguardan.

Perdiendo el este

Con mil trescientos millones de habitantes, y a punto de convertirse en la primera potencia económica mundial, China ha traspasado el tópico de país exótico de cultura milenaria, donde se come arroz con palillos y las erres se pronuncian eles, para convertirse en un país moderno y pujante, una nueva tierra de oportunidades en la que todo es posible.

Por eso miles de jóvenes, hijos de una vieja Europa cada vez más vieja, cargan sus ambiciones en sus maletas y cruzan nueve mil kilómetros de distancia dispuestos, como los pioneros, a conquistar el Lejano Este. Pero no es nada fácil triunfar en una tierra que tiene un idioma, una cultura y unas costumbres que están a un mundo de distancia. Y no sólo geográficamente.

El candidato

La película cuenta la historia del surgimiento y caída del carismático senador que capturó la ilusión de los jóvenes votantes y fue considerado el candidato favorito para la nominación presidencial demócrata de 1988. Su campaña fue boicoteada por la historia de su relación extramatrimonial con Donna Rice, en la que puede ser considerada como la primera vez en la que el periodismo político se mezcló con el periodismo de tabloides, y Hart tuvo que abandonar la campaña eventos que causaron un profundo y duradero impacto en la política estadounidense y en el escenario político mundial.

Próximos estrenos

Cómo entrenar a tu dragón 3

Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible dragón Furia Nocturna se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su especie. Pero, por el camino, deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor amenaza que jamás hayan afrontado... y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.

¿Podrás perdonarme algún día?

Sigue la historia de Lee Israel, una respetada biógrafa en decadencia que comienza a falsificar cartas de escritores y celebridades fallecidas con el fin de pagar el alquiler. Cuando las falsificaciones empiezan a levantar sospechas, Israel roba y vende las verdaderas cartas de los archivos sin saber que el FBI está investigando el asunto.

Destroyer. Una mujer herida

Erin Bell (Nicole Kidman) trabajó en su juventud como policía encubierta en una peligrosa banda del desierto de California. Su incursión en el mundo de la mafia tuvo consecuencias fatales para su mente de las que cree haberse recuperado. Sin embargo, cuando el líder de la banda vuelve a dar señales de vida, Bell sufre una odisea moral y existencial. La única solución para olvidar sus fantasmas pasa por retomar el contacto con viejos miembros del grupo, intentando comprender cuáles fueron los motivos que destruyeron su pasado.

Holmes & Watson

Una visión humorística de los personajes Sherlock Holmes y Doctor Watson de Arthur Conan Doyle.

Cine en Casas de Cultura

Lunes, 11 de febrero

- 20:00h. Filmoteca. "Idiocracia". Casa de Cultura de Sant Joan. MIKE JUDGE (ESTADOS UNIDOS, 2006). Tras un experimento militar fallido, el oficial Joe Bawers (Luke Wilson) y la prostituta Rita (Maya Rudolph) despiertan quinientos años adelante en el futuro, en un mundo distópico en el que la selección natural ha favorecido a los más idiotas, debido a que se reproducen más. Esto ha resultado en una humanidad estúpida e ignorante, de modo que Joe descubre que es el hombre más inteligente del planeta.Domingo, 17 de febrero- 10:00h. Casa de Cultura de Mutxamel ."Mice" Mostra Internacional de Cine Educatiu. Casa de Cultura. La MICE és una mostra de cinema educatiu d’àmbit internacional per a xiquetes, xiquets, joves, i públic en general, amb pel·lícules realitzades per alumnes dins d’entorns d’aprenentatge.

TEATRO

Viernes, 15 de febrero

"La Casa del Abuelo"

18:00h. "Pequeño Teatro" Festival de Teatro para la Infancia. "La Casa del Abuelo" de La Rous. La Rous - Granada – Andalucía. Auditorio Casa de Cultura de Sant Joan. Auditori de la Casa de Cultura de Sant Joan. Recomendada a partir de 5 años. Castellano. 18:00h - Entrada donativo: 3€

El abuelo vive en su rutina: se lava a la misma hora, desayuna a la misma hora, pasea a la misma hora. Un día, sus piernas deciden dejar de caminar, y poco a poco se va apagando. Cuando el abuelo se marcha para siempre, los que quedan, construyen una casa muy cerca de él para que no se sienta solo. Así continúa la historia: plácidamente, abriendo y cerrando cajones; recordando con cariño, “a través de la magia de un escritorio”, lo que fue su vida. Dicen que los que se van sobreviven gracias al recuerdo que de ellos pervive en quienes los amaron…

Sábado, 16 de febrero

- 20:00h."El velatorio" de Mira-Nos Teatro. Auditorio Casa de Cultura de Mutxamel. Cuando alguien sufre la pérdida de algo querido necesita de la compañía de las personas amigas que le sirvan de consuelo, sobre todo en las horas que preceden al entierro, es decir, en las que denominamos como EL VELATORIO. Y esto es lo que representa la actual obra: la vivencia de unos seres que acompañan a Doña Juana en esas horas de dolor.

Sábado 16 y domingo 17 de febrero

Fedra de Paco Bezerra. Teatro Principal de Alicante. Sábado, 20h. Domingo 18h. Fedra, la reina de la Isla del Volcán, está enferma: ni come ni habla ni duerme. Los médicos son incapaces de averiguar el origen de su padecimiento y el país entero anda preocupado por su estado de salud. Algunos dicen que se ha vuelto loca. Otros, que las largas ausencias de su esposo, el rey de la isla, han terminado por devastar y asolar su corazón, pero nadie conoce la verdad y todos se equivocan. Y es que la gran responsable de la dolencia de Fedra no es otra que una pasión que la atormenta desde hace tiempo y que ya no puede reprimir más; un erotismo inmoral e impúdico, un deseo violento e indómito, un amor prisionero e indecente.