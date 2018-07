Novedades de cine de la semana (Del 9 al 15 de julio de 2018)

INFORMACIÓN DE LA CARTELERA DE CINES

CINE

Estrenos

Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

El rascacielos

Johnson lidera el reparto de esta película interpretando al ex líder del equipo de rescate de rehenes del FBI y veterano de guerra estadounidense Will Ford, quien ahora evalúa la seguridad de los rascacielos. Durante un trabajo en China, se encuentra con el edificio más alto y seguro del mundo de repente en llamas. Su labor a partir de ese momento no será fácil, pues tendrá que descubrir a los responsables, limpiar su nombre y sobre todo salvar a su familia, quien está atrapada entre el fuego.

Próximos estrenos

Mamma Mia: Una y otra vez

MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ nos lleva de viaje al verano donde comenzó todo. Desde el su vida en el presente, los protagonistas de MAMMA MIA! nos cuentan los hechos de acontecidos el mágico verano en el que comenzó esta historia de los tres posibles padres de Sophie.

Persecución al límite

Gira en torno a una joven pareja de mochileros norteamericanos que a su paso por Alemania se cruzarán con dos peligrosos criminales.

Happy End

La película gira en torno a una familia burguesa que posee una empresa en Calais, al lado de los campamentos donde viven miles de refugiados.

Siberia

Cuando el socio ruso de un tratante de diamantes norteamericano (Keanu Reaves) desaparece, éste viaja a Siberia en su búsqueda, donde conoce a Katya (Ana Ularu), la joven propietaria de un café.

