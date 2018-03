Novedades de cine de la semana (Del 5 al 11 de marzo de 2018)

INFORMACIÓN DE LA CARTELERA DE CINES

CINE

Estrenos

Un pliegue en el tiempo

Meg Murry (Storm Reid) es la típica estudiante de secundaria con problemas de autoestima que desea encajar en el mundo que le rodea. Meg es hija de dos físicos de prestigio mundial. Es inteligente y tiene un talento extraordinario, al igual que su hermano pequeño, Charles Wallace. Pero lo cierto es que Meg todavía no es consciente del poder de su don. La situación se complica con la misteriosa desaparición de su padre, que ha dejado a Meg destrozada y a su madre con el corazón roto. Charles Wallace presenta a Meg y a su compañero de clase Calvin a tres guías celestiales (la Sra. Which, la Sra. Whatsit y la Sra. Who) que han viajado a la Tierra para ayudarle a encontrar a su padre. Juntos se embarcarán en una búsqueda extraordinaria. Viajan a través de una arruga en el tiempo y el espacio llamada teseracto, que les transporta a mundos que están más allá de su imaginación y donde se enfrentarán a una poderosa fuerza del mal. Para volver a su casa en la Tierra, Meg debe enfrentarse a la oscuridad que hay dentro de ella y reunir la fuerza necesaria para vencer la oscuridad que se está apoderando del Universo a gran velocidad.

Loving Pablo

Su argumento se centra en la figura del narcotraficante colombiano más célebre y peligroso de todos los tiempos, un todopoderoso multimillonario con más de mil asesinatos a sus espaldas. La obra cuenta el ascenso y declive de Pablo Escobar, una de las mentes más peligrosas, siniestras e impredecibles de nuestro tiempo, y descubre sus lazos con líderes políticos, presidentes, ministros, militares y guerrilleros.

Próximos estrenos

Perdido

Cuenta la historia de un hombre muy ocupado que hace numerosos viajes por África, Sudamérica y Oriente Medio. La pasión que siente por su trabajo le ha distanciado de sus seres queridos. Hace tres años que se divorció, y desde entonces ha visto a su hijo en contadas ocasiones. Pero cuando este desaparece, se ve obligado a aparcar su vida profesional y comienza a descubrir muchas cosas sobre su exmujer y su hijo. Un terrible sentimiento de culpa le invade, y decide encontrar a su hijo, cueste lo que cueste...

La tribu

Virginia (Carmen Machi), limpiadora de profesión y “streetdancer” vocacional, recupera al hijo que dio en adopción: Fidel (Paco León), un ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. Junto a “Las Mamis”, el extravagante grupo de baile que forman las compañeras de Virginia, madre e hijo descubrirán que a pesar de venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre.

María Magdalena

Película biográfica bíblica que cuenta la historia de María (Rooney Mara), una joven mujer en busca de una nueva forma de vida. Restringida por las jerarquías de la época; María desafía a su familia tradicional al unirse a un nuevo movimiento social dirigido por Jesús de Nazareth (Joaquin Phoenix). Pronto encuentra su lugar dentro del movimiento y en el corazón de un viaje que conducirá a Jerusalén.

Tomb Raider 2

Lara Croft, la independiente hija de un aventurero perdido, se esforzará más allá de sus límites cuando descubra la localización en la que su padre desapareció sin dejar rastro. Nueva película -reboot- sobre Lara Croft, la protagonista de la saga de videojuegos "Tomb Raider".

