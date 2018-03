Novedades de cine de la semana (Del 26 de marzo al 1 de abril de 2018)

INFORMACIÓN DE LA CARTELERA DE CINES

Estrenos

Ready Player One

Se trata de un relato futurista ambientado en el año 2044 que sigue al adolescente Wade Watts, a quién como a toda la humanidad le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de Oasis, una utopía virtual a escala global donde los usuarios pueden desarrollar una existencia alternativa de lo más idílica...

... hasta que el excéntrico multimillonario creador del entorno digital muere, si bien antes ofrece su fortuna como premio a una elaborada búsqueda del tesoro a través de los rincones más inhóspitos de su creación. Será el punto de partida para que Wade se enfrente a jugadores, poderosos enemigos corporativos y otros competidores despiadados dispuestos a hacer lo que haga falta, tanto dentro de Oasis como del mundo real, para hacerse con tamaño tesoro.

El justiciero

Paul Kersey (Bruce Willis) es un famoso cirujano que vive felizmente con su familia en Chicago. Un día, su esposa (Elisabeth Shue) y su hija (Camila Morrone) son brutalmente atacadas en su casa. Paul, que siempre había sido un tipo tranquilo, siente cómo la sed de venganza va apoderándose de él. Con la policía sobrecargada de crímenes, decide tomar la justicia por su mano e ir en busca de los agresores de su familia y de paso enfrentarse a todo tipo de criminales que se cruzan en su camino.

A medida que sus víctimas captan la atención de los medios, la ciudad se pregunta si este vengador es un ángel guardián... o un verdugo.

Próximos estrenos

Un lugar tranquilo

Sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden cazarte...

Juego de ladrones. El atraco perfecto

Se centra en una unidad de élite del Departamento de Los Ángeles y en los mejores atracadores de bancos del país. Este grupo de ladrones planea robar un banco de la Reserva Federal.

Marea humana (Human Flow)

Más de 65 millones de personas en todo el mundo han sido obligadas a salir de sus hogares para escapar del hambre, el cambio climático y la guerra en el mayor desplazamiento humano desde la Segunda Guerra Mundial. Un viaje épico de la película conducido por el artista renombrado internacional Ai Weiwei, da una expresión visual de gran alcance a esta migración humana masiva.

Miss Dalí

Anna Maria Dalí es cuatro años más joven que su hermano Salvador y se adoran. Ambos disfrutan del gran ambiente progresista de la España republicana, confraternizando con grandes creadores, García Lorca, Buñuel... Una arcadia feliz en Cadaqués, uno pueblos más bellos del Mediterráneo, que se rompe con el estallido de las guerras europeas, la llegada de la siempre misteriosa Gala y con el impresionante éxito mundial de Salvador, uno de los más grandes pintores del siglo XX. Dos personalidades genuinas que pese al amor que se profesan durante toda su vida, dejan de tratarse durante cuarenta años. Los Dalí quedan marcados, como en un drama griego, por sus caracteres, por sus amores, por sus espíritus libres, por sus traiciones, por ser hijos de quien eran y por haber vivido intensamente los años más convulsos y apasionantes de un siglo colmado de guerras, dictaduras y de cambios culturales, sociales, políticos y artísticos.

