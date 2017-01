La UA comienza el año con una veintena de actividades culturales en su nueva programación ACUA

La Universidad de Alicante comienza el año con una nueva programación cultural ACUA para los meses de enero a junio de 2017, un programa que incluye nuevas propuestas expositivas y 19 actividades de teatro, música y danza. Esta nueva propuesta cultural de la UA, tal y como afirma el vicerrector de Cultura, Deporte y Lenguas, Carles Cortés, está marcada en esta ocasión por la producción propia (de la mano del Aula de Teatro de la UA que estrenará tres nuevos montajes, y el Aula de Danza UA, con su nuevo espectáculo); por la vertiente solidaria (la programación incluye tres actividades benéficas incluidas en la marca VEU Solidaria) y la conmemoración del 80 Aniversario del fallecimiento del poeta granadino Federico García Lorca.

Además, Cortés ha anunciado que la UA acaba de incorporarse al Circuito Valenciano CulturArts, con la firma del correspondiente convenio de acuerdo, lo que ha calificado de “una excelente noticia para todos”. Esta incorporación responde al interés de la UA por estar siempre al lado de las nuevas tendencias artísticas y en apoyo de la producción propia, añade Cortés.

VEU Solidaria

La programación ACUA dará comienzo el próximo 20 de enero a las 20 h en el Paraninfo, con la primera de las tres actividades de VEU Solidaria: el Concierto de la Coral de la Universidad de Alicante a beneficio de la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante, organizado por la UA y la Fundación Manuel Peláez, y con la participación especial de Javier Robles. El precio donativo es de 5 euros.

El 6 de febrero, tendrá lugar la segunda propuesta solidaria, también musical, con un Concierto a beneficio de Fundación Secretariado Gitano (Paraninfo, a las 20 horas), con una entrada donativo de 3 euros.

La tercera y última propuesta solidaria para este semestre tendrá lugar el sábado 27 de mayo a las 18:30 h en el Paraninfo, con un Recital Lírico Poético a beneficio de ADEMA (Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante) a partir de textos de Federico García Lorca, de la mano de la soprano Ascensión Padilla y la voz del poeta José Luis Rico. Les acompañarán Shlomo Rodríguez, director de la Coral UA al piano, Alissia con las ilustraciones y Miguel Ortega, compositor de la música de este recital. La entrada donativo tiene un precio de 10 euros. Esta actividad forma parte también de los actos conmemorativos del 80 aniversario del fallecimiento de Lorca, programados por el Vicerrectorado de Cultura.

Producción Propia

Seis propuestas integran el apartado de producción propia diseñado por la UA para este semestre (3 teatrales, una de danza, actuación Coral UA y el Día de la Radio). Como viene siendo habitual, el Aula de Teatro de la UA estrenará en el mes de mayo sus tres nuevos montajes, en los que ha trabajado durante todo el curso académico.

El martes 16 de mayo a las 20 h, el Aula bajo la dirección de Toni Ferri, estrenan el montaje de teatro contemporáneo “Besos”, con texto de Carles Alberola y Roberto García. El segundo estreno del Aula de Teatro estará dedicado al teatro clásico con la obra “Comedia sin título” de Federico García Lorca, el jueves 25 de mayo a las 20 h, con dirección de Iván Jiménez, obra incluida también en los actos dedicados a la conmemoración del aniversario del fallecimiento de Lorca. El martes 23 de junio, será el turno del tercer y último estreno del Aula de Teatro, a cargo de la Universidad Permanente de la UA que pondrá sobre el escenario la comedia de Aristófanes “Pluto”, dirigida por Pascual Carbonell, el martes 13 de junio a las 20 h.

La producción propia se completa con la propuesta del Aula de Danza Contemporánea de la UA que, con dirección de Inmaculada Manresa, presenta el proyecto “In love” el martes 23 de mayo a las 20h. Todos los estrenos son de asistencia gratuita con entrada por invitación y tendrán lugar en el Paraninfo.

Con las mismas condiciones de los estrenos de las Aulas de Teatro y Danza, la Coral de la UA ofrecerá un concierto el 17 de mayo (20 h. Paraninfo), para presentar el trabajo realizado por sus integrantes durante todo el año bajo la dirección de Shlomo Rodríguez.

La programación ACUA también dedica, en producción propia, un apartado para celebrar El Día de la Radio EPS, que gracias a la labor llevada a cabo por la Radio de la Escuela Politécnica Superior, alcanza su cuarta edición (Jueves 16 de febrero. A las 19:00 h concurso de programas con pruebas de improvisación en radio, guiadas por la compañía de teatro alicantina "Improvivencia" y a las 20:00 h concierto de Pura Mandanga)

Exposiciones

Una decena de nuevas exposiciones llegarán al Museo de la Universidad de Alicante y a la Sala Aifos del Campus.

Abre la programación la muestra de Rafael Maestro “Poema envasado al vacío”. (Inauguración 19 de enero a las 19 horas. MUA-Sala Sempere), una instalación con la que el autor ironiza sobre el arte en sí mismo, para desentrañar cómo la cultura actúa sobre la sociedad y cómo la sociedad se defiende. El arte puede ser considerado peligroso y en determinados momentos hay que “envasarlo al vacío” para que no influya.

El 27 de enero llegará al MUA una de las grandes apuestas expositivas programadas para este semestre, de producción propia, con Arcadi Blasco como protagonista. Comisariada por José Piqueras, esta exposición podrá verse en la Sala El Cub bajo el título “Arcadi Blasco. Art, arquitectura i memòria (1954-1974)”. La muestra pretende dar a conocer y difundir la obra artística que el joven Blasco aplicó o integró en numerosos templos y edificios civiles en colaboración con varios arquitectos durante ese periodo. Es decir, un Arcadio antes de Arcadio como autor de vidrieras, mosaicos y murales cerámicos.

El mes de febrero contará con una exposición sobre Marie Curie en la Sala Aifos, y expondrá la obra fotográfica de José Antonio Robés en la Sala Cool del MUA, con “El vigilante de la nieve”, título de una de las obras poéticas más emblemáticas de Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006. Robés ha creado una colección fotográfica exclusivamente para El vigilante de la nieve. Ambos autores han querido compartir su obra, fusionar sus creaciones que, de manera individual, han realizado sobre un mismo eje.

Ovidi (MUA-Sala Cool), Mulier, Mulieris (MUA- Sala Sempere) e Intérpretes de Nuremberg (Sala Aifos), serán las exposiciones protagonistas del mes de marzo. La clásica muestra de Humor Social se abrirá al público en mayo en la Sala Aifos y finalizarán el programa la muestra Photo Alacant (MUA-Sala Polivalente) y Encuentros de Arte Contemporáneo (EAC), en junio.

Producción externa

Teatro

El miércoles 8 de febrero llega al Paraninfo Nit de Sant Joan, de la mano del grupo de teatro del IES El Pla, una obra estrenada por la compañía Dagoll Dagom hace ahora 30 años. La cita, a las 11.30 h, está dirigida fundamentalmente a los Institutos de Educación Secundaria, pero abierta al público en general con un precio de entrada de 3 euros. En la misma línea de teatro ofertado principalmente a IES, el 28 de febrero, a las 11.30 h, Tossal Teatre representará “Esperando a Godot” de Samuel Beckett, con dirección de Manuel Palazón.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo a las 19h, el Grupo de Teatro Las Ladies llevarán al Paraninfo ¿Hasta cuándo Catilina,...? Monólogos en clave de mujer escritos y dirigidos por Isabel Tomás, con entrada por invitación. Las propuestas teatrales continúan el miércoles 22 de marzo a las 20 horas, también en el Paraninfo, con una versión de Juan Luis Mira de la obra de Carlos Arniches “El Método Gorritz. El Musical”, para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del autor (entrada con invitación). Abril pondrá sobre el escenario del Paraninfo a la compañía catalana La Calòrica y su espectáculo Sobre el fenomen de les feines de merda (5 de abril a las 20 horas. Entradas a 5 euros)

Música

La propuesta musical de producción externa arrancará con el show de música swing “White on Black” que transportará al espectador directamente a Las Vegas de los años 50, gracias a la voz de Javier Robles y a su banda de jazz y bailarines. Este espectáculo musical llegará al Paraninfo el 15 de febrero a las 20 h (entradas a 5 euros). El 22 de febrero a las 20h será el turno de Club 100 en vivo y Conchita como artista invitada. La artista acaba de publicar su nuevo álbum: Incendios. (Entradas gratuitas en Cadena 100 Alicante (Rambla Méndez Núñez, 45. Entlo.) y en la Universidad de Alicante (MUA y PIC-bajos del Paraninfo)

El apartado musical da cabida a todo tipo de música y el miércoles 15 de marzo, la Facultad de Educación acogerá a las 20 h el Concierto de Música Barroca “Walk in the way of Faith”, con obras de J. S. Bach y Henry Purcell, interpretadas por El grupo 152 (entrada por invitación)

La siguiente cita estará dedicada al Rock, con el ya tradicional concierto La Historia del Rock, músicos profesionales en directo y proyecciones pedagógicas el miércoles 3 de mayo a las 11:30h en el Paraninfo (actividad para IES y público en general)

Danza

La compañía valenciana Proyecto Titotaya presenta en el Paraninfo: Lluita, donde aportan su particular versión de este concepto en un espacio escénico inspirado en el dohyo japonés. Será el miércoles 1 de marzo, a las 20 h, con precio de entrada a 5 euros.