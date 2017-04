La compañía teatral La Calòrica presenta en el Paraninfo “Sobre el fenomen de les feines de merda”

El próximo miércoles 5 de abril a las 20 horas, el Paraninfo de la Universidad de Alicante presenta el espectáculo teatral “Sobre el fenomem de les feines de merda”, una propuesta en valenciano de la compañía La Calórica, integrado por historias breves con grandes dosis de humor en las que se preguntan qué es el trabajo, cómo nos identifica y por qué le dedicamos la parte más importante de nuestras vidas. La obra, con dirección de Israel Solà y dramaturgia de Joan Yago, tiene como punto de partida el célebre artículo "On the phenomenon of Bullshit Jobs" del antropólogo David Graeber.

Las entradas tienen un precio de 5 euros y el Vicerrectorado de Cultura ha puesto en marcha un sorteo de 25 entradas dobles.

Sinopsis

En los últimos años ha nacido una clase entera de trabajadores asalariados que, al encontrarse con un viejo amigo en una fiesta, intentarán evitar a toda costa hablar sobre a qué se dedican. Con un poco de alcohol y en menos de cinco minutos lanzarán terribles diatribas sobre lo inútil, aburrido y profundamente estúpido que es el trabajo que hacen. Inmensas franjas de personal en Europa y América dedican la mayor parte de su vida a llevar a cabo tareas que, en secreto, saben que no necesitan ser realizadas. Hay una profunda violencia psicológica en todo esto. ¿Cómo podemos ni siquiera empezar a hablar de dignidad laboral cuando estamos invirtiendo ocho horas de nuestro día en hacer un trabajo que no debería existir?, ¿Cómo podemos no sentir esa mezcla de tristeza y resentimiento? La pieza se estrenó en abril de 2015 en el Teatre Tantarantana, dentro de El Cicló, ciclo de compañías independientes de Barcelona.

La Calòrica

Nace en 2010, formada por un grupo de licenciados del Institut del Teatre de Barcelona. Su trabajo está dedicado a la investigación sobre el papel del humor en el abordaje de las problemáticas más serias.