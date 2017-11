Family Park, el mejor Parque temático y familiar donde celebrar un cumpleaños inolvidable

El día en que cumplimos años es, para muchos, el más especial de todo el año. Que decir para los peques, que están deseando que llegue su efeméride para celebrarla por todo lo alto con sus amigos. ¿Dónde lo celebro para que sea un plan divertido, controlado y no se me vaya de precio? Family Park es la respuesta a estas preguntas, ya que ofrece un entorno inmejorable para disfrutar de una jornada alternativa repleta de ocio y carcajadas. Un parque con más de 5 mil metros cuadrados, repleto de atracciones diversas que se van renovando periódicamente para adaptarse a todos los gustos. No faltan algunas míticas como el Pequetren, la montaña rusa Fun Dog, el Wipe Out o el Dragon Race, pero continuamente van variando el repertorio.

Reserva ya tu día (mínimo 10 personas) y ves preparando las invitaciones, porque este es el plan perfecto para un cumpleaños inolvidable. Haz como Víctor que celebró sus 7 años en un parque temático lleno de super héroes. Daniel prefirió invitar a Mickey Mouse a la celebración de sus seis añitos, mientras José llegó a los seis entrando en un mundo de Mine Craft. Prepararán tu fiesta temática con pulsera para todos los invitados y una rica merienda con la que reponer fuerzas y bajar la adrenalina. Todo en un ambiente seguro, con monitores experimentados y posibilidad de contratar actuaciones puntuales. También ideal para cualquier evento, excursiones de colegios o pasar un día diferente en familia. Disfruta de una gran animación y suelta a los peques mientras disfrutas tomando algo en el “Family Bar”. Ahora en invierno abren los viernes y sábados a partir de las 17h y los domingos ininterrumpidamente de 12h a 21h. Se encuentran en la Avenida Caja de Ahorros, esquina con calle Ovidio (Alicante).

Puedes llamarles en horario comercial al número 634222288 y seguirles en su página de Facebook (/Family Park). Entra en este oasis de diversión y disfruta de un cumpleaños que nunca olvidarás.