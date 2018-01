Costa Comunicaciones te lleva al concierto de Wyoming & Los insolventes, ¿te lo vas a perder?

Costa Comunicaciones sortea entres sus lectores entradas para el concierto de Wyoming & Los insolventes que se celebrará el próximo viernes 9 de febrero en la Llotja-Elche a las 21:30.

Esta banda nos invita a realizar un peculiar viaje cronológico por la historia del rock homenajeando a las figuras que sentaron sus bases.

Wyoming estará escoltado por dos grandes músicos, Migue Ángel Ariza, a la guitarra y a la vos y José Alberto Solís al bajo. El recorrido partirá desde las raíces representados por los himnos “Johnny B. Good”, de Chuck Berry o el “Its so easy” de Buddy Holly, hasta “Maneras de Vivir” de Leño o el “Video Killed the Radio Star “ de The Buggles.

Si te gusta el rock no puedes perderte este homenaje al frente del cual se encuentra el siempre carismático Gran Wyoming.

Sorteo de entradas

Para entrar en el sorteo de entradas debes dar a me gusta a la publicación en Facebook, compartir, y etiquetar a dos personas en los comentarios. ¡¡¡Suerte!!!