Alicante se apunta a Pint of Science 2017

Del 15 al 17 de mayo de 2017, la ciencia volverá a llenar los bares en la tercera edición de Pint of Science, evento que reúne a investigadores y a ciudadanos de a pie en los bares para hablar de ciencia y uno de los festivales de divulgación científica con mayor poder de convocatoria de España. Este año se celebrará más de cien bares de 42 ciudades -21 más que en 2016 –, participan cerca de 400 científicos y hay otras tantas charlas programadas.

“Mente maravillosa”, “Tech me out “y “De los átomos a las galaxias” son los temas elegidos por la organización de este evento para su estreno en Alicante. El programa completo, se puede consultar en la web https://pintofscience.es/events/alicante. Las charlas versarán sobre aspectos de máxima actualidad en los campos de la neurociencia, la tecnología y la física cuántica. Cabe destacar que Alicante cuenta con investigación puntera en estos aspectos y poca gente lo sabe. Pint of Science nos brinda la oportunidad de que los científicos que dirigen estas investigaciones nos lo cuenten de una manera clara, entretenida y para todos los públicos. La participación del público es un elemento esencial en los eventos del festival Pint of Science. Los asistentes les plantean sus dudas y preguntas a los investigadores, un momento que, de alguna manera, es la esencia del festival. En 2016, numerosos miembros del público felicitaron a los organizadores por la iniciativa y les aseguraron: “está muy bien esto que hacéis”.

Pint of Science Alicante tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de mayo en la Sala Clan Cabaret de Alicante, C/ Capitán Segarra, nº 16, a las 19.30h, con entrada libre.